'Bầu Đoan' bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng

Chiều 6/10, tại họp báo quý 3 của Bộ Công an, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị xác định có hai vi phạm chính.

Đầu tiên, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành, ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Sau đó, từ năm 2021 đến 2025, Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Cao Tiến Đoan.

Về hành vi thứ 2, công an xác định rằng từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền ở Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ để được tham gia, trúng thầu dự án.

Kết quả, đến ngày 17/7/2024, Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện nhưng ông Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

Ông Cao Tiến Đoan (thường gọi là “bầu Đoan”) hiện bị khởi tố về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.