Bắt Nguyễn Đăng Trọng sau khi siết cổ, cướp bông tai vàng của người phụ nữ cắt rau ngoài đồng

Tâm An, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:45 17/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Một người phụ nữ ở Đà Nẵng đang ngồi cắt rau ngoài đồng thì bất ngờ bị thanh niên tiếp cận từ phía sau, siết cổ, bịt miệng và cướp 1 bông tai vàng. Chỉ sau hơn 6 giờ truy xét, nghi phạm Nguyễn Đăng Trọng (SN 2000) đã bị công an bắt giữ.

Ngày 17/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đăng Trọng (SN 2000, trú khối phố Viêm Minh, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 16/3, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận tố giác của bà Tr.T.K (SN 1960, trú khối Hà Dừa, phường Điện Bàn Đông) về việc vào khoảng 20 giờ ngày 15/3, khi đang ngồi cắt rau ngoài đồng thuộc khối Hà Dừa thì bị một thanh niên bất ngờ từ phía sau tiếp cận, dùng tay xiết cổ, bịt miệng, khống chế yêu cầu đưa tiền.

Đối tượng Nguyễn Đăng Trọng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Do nạn nhân không có tiền và tri hô, đối tượng tiếp tục bóp cổ, giật 1 bông tai vàng (loại 5 phân, trị giá khoảng 8 triệu đồng) rồi tẩu thoát bằng xe máy. Trong quá trình chống trả, nạn nhân dùng dao cắt rau đâm vào tay đối tượng, gây thương tích; sau đó phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Đăng Trọng – đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm, chỉ sau khoảng 6 giờ, tổ công tác phát hiện, triệu tập Trọng khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Nghi can Nguyễn Đăng Trọng. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Đăng Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã thu hồi 01 bông tai vàng (loại 5 phân) và 01 xe mô tô hiệu Sirius biển kiểm soát 92S2-67… là phương tiện gây án.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

Khởi tố 2 vụ bán “thuốc nam gia truyền” chưa được cấp phép trên mạng xã hội: Hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày