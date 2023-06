Bất ngờ với tác dụng của loại rau giàu canxi gấp 36 lần canh xương hầm, ăn sống hay chín đều tốt

Rau diếp thơm thuộc cây thân thảo, dạng hình trụ và phân nhánh ở ngọn. Các lá mọc so le từ trụ, thân lá mềm, phiến lá dài và to nhưng không cuộn. Đồng thời lá có hình mác mỏng và xuất hiện răng cưa nhẹ phía hai mép lá. Càng lên cao đầu lá thon nhỏ dần.

Rau diếp thơm thường được chế biến thành các món ăn ngon như salad, rau sống thông thường hay bánh mỳ kẹp. Loại rau này cũng có thể dùng để nấu canh, làm rau lẩu cũng rất phù hợp...

Dinh dưỡng có trong rau diếp thơm

Giàu canxi

Rau diếp thơm có chứa hàm lượng canxi dồi dào. Mỗi 100gram rau diếp thơm chứa 70miligam canxi tự do. Có thể nhiều người chưa mường tượng ra, vì vậy hãy so sánh chúng với canh xương. Nhiều người lớn tuổi luôn quan niệm rằng canh xương heo là “lựa chọn tốt nhất” để cung cấp canxi. Mặc dù phần lớn thành phần của xương heo là canxi, tuy nhiên chúng không phải ở dạng canxi tự do. Bởi vậy cho dù có ninh xương lâu thế nào thì canxi cũng khó hòa tan được trong nước. Do đó, hàm lượng canxi trong nước canh hầm xương thực chất không hề cao.

Giàu vitamin

Rau diếp là một nguồn thực phẩm rất giàu vitamin. Rau diếp tươi sống có chứa một lượng lớn vitamin A và beta-carotene (beta-caroten chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể). Khi bạn tiêu thụ loại thực phẩm này, vitamin A trong rau diếp sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy các màng nhầy.

Bên cạnh đó rau diếp còn chứa các loại vitamin B1, vitamin B2 và rất nhiều chất dinh dưỡng khác.

Giàu khoáng chất

Không chỉ giàu vitamin, rau diếp thơm còn có chứa một nguồn khoáng chất phong phú như canxi, magiê và kali, sắt, đồng, mangan… Các khoáng chất này giúp kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Kali giúp điều chỉnh sự cân bằng của các chất dịch cơ thể, từ đó ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Độ chắc khỏe của răng và xương cũng được tăng cường nhờ có lượng lớn canxi trong rau diếp. Sắt và đồng là yếu tố quan trọng trong quá trình sản sinh các tế bào hồng cầu trong cơ thể. Vì vậy rau diếp thơm là một loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên để duy trì cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai, cũng cần phải biết kết hợp với các thói quen tốt như chế độ ăn lành mạnh, thường xuyên vận động và thể dục trước khi tiêu thụ loại rau này.

Tác dụng của rau diếp thơm

Rau diếp thơm giúp giải nhiệt, giảm cân: Nhờ có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa nên rau diếp thơm rất thích hợp để ăn vào mùa hè. Hơn nữa, lượng calo của diếp thơm rất thấp, mỗi 100 gr rau chỉ có 15 calo, còn thấp hơn cà chua. 1kg rau cũng chỉ có 75 calo, vì vậy nó rất tốt cho quá trình giảm cân.

Rau diếp thơm tốt cho mắt: Lượng lớn chất zeaxanthin trong rau diếp thơm rất tốt cho việc cải thiện thị lực do bị thoái hóa ở điểm vàng võng mạc. Nó có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Ngoài ra, chất flavonoid có trong rau diếp còn giúp ngăn ngừa ung thư phổi và miệng.

Trong rau diếp tươi sống có chứa một lượng lớn vitamin A và beta-carotene. Nên khi con người thường xuyên ăn rau diếp thơm, vitamin A trong rau sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy các màng nhầy. Ngoài ra, loại rau này cũng giúp duy trì tốt thị lực cho đôi mắt.

Rau diếp thơm tốt cho khả năng sinh sản: Trong rau diếp tươi có chứa folate và lượng vitamin C cao. Folate có tác dụng duy trì sức khỏe của thai nhi trong quá trình mang thai bằng cách giảm các nguy cơ biến chứng. Còn vitamin C có trong rau diếp giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và giúp chống lại bệnh nhiễm trùng.

Rau diếp thơm giúp cho hệ xương khớp thêm vững chắc: Trong thành phần dinh dưỡng của loại rau này có chứa hàm lượng vitamin K trong rau diếp thơm có khả năng tích lũy canxi giúp tối đa hóa sự chắc khỏe của xương, từ đó giúp hệ xương sẽ chắc khỏe hơn và giúp phòng ngừa bệnh loãng xương.