TP.HCM: Bé gái 12 tuổi bụng to dần rồi đau âm ỉ, gia đình sửng sốt sau khi đưa đi khám

Tuần vừa qua, Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã thực hiện ca phẫu thuật thành công lấy bỏ 1 khối u buồng trứng khổng lồ kích thước 30x40cm ở bệnh nhi nữ 12 tuổi. Khối u khổng lồ chiếm gần hết thể tích ổ bụng, gây đau đớn và chèn ép các cấu trúc khác trong ổ bụng.

Điều đặc biệt hơn, dù mang trong bụng khối u kích thước to và nặng gần 12kg nhưng bé chỉ có cảm giác đau bụng âm ỉ thoáng qua, bụng to dần. Đến khi vùng bụng dưới to lên đáng kể đi thăm khám thì khối u đã phát triển khổng lồ. Bệnh nhi nhập viện được khẩn trương làm các xét nghiệm hình ảnh học, sinh hoá máu cần thiết và cuộc phẫu thuật nhanh chóng được thực hiện thành công.

Các bác sĩ bóc tách khối u khổng lồ cho bệnh nhi

Trưởng ekip phẫu thuật BS CKII Huỳnh Cao Nhân, trưởng khoa Ngoại Niệu Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết: "U buồng trứng là 1 loại u ổ bụng hay gặp ở các bé gái. Triệu chứng đa dạng từ chỉ đau bụng âm ỉ thoáng qua đến đau bụng dữ dội khi có biến chứng xoắn buồng trứng, rối loạn kinh nguyệt, bụng to dần…., một số trường hợp chỉ phát hiện tình cờ dù không có triệu chứng gì. Do đó các phụ huynh nên lưu ý và cho con đi thăm khám sớm khi có các dấu hiệu nghi ngờ như trên".