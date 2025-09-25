Bất ngờ đổi đời khi nhận được 35 tỷ chỉ sau một cuộc điện thoại, người đàn ông gây choáng với cuộc sống sau 7 năm

Ông Okawa Akimasa (62 tuổi), từng là một nhân viên văn phòng bình thường ở ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Ở tuổi 55, ông nhận được một tin sốc rằng mình là người thừa kế duy nhất của căn nhà thuộc về người chú đã mất từ hơn 40 năm trước. Sau khi trừ đủ loại thuế phí, khoản tài sản để lại vẫn là một con số khổng lồ: 200 triệu yên tiền mặt (khoảng 35 tỷ đồng).

Đối với một người cả đời chỉ biết đến bàn làm việc công sở, đây chẳng khác nào tấm vé đổi đời. Okawa ngay lập tức nộp đơn nghỉ hưu sớm, hạnh phúc nghĩ: "Với số tiền này, mình chẳng cần làm thêm ngày nào nữa".

Thế rồi, ông bắt đầu hiện thực hóa những giấc mơ bấy lâu: mua một chiếc xe nhập khẩu hạng sang giá hơn 20 triệu yên (khoảng 3,5 tỷ đồng), tham gia câu lạc bộ chủ xe, tiệc tùng cùng giới nhà giàu, thậm chí du lịch mỗi tháng. Nhưng để không bị "lép vế" giữa đám đông giàu có, ông tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho quần áo, đồng hồ, túi xách hàng hiệu. Vợ ông cũng nhanh chóng quen với nhịp sống xa hoa này.

Ảnh minh hoạ.

Hậu quả là chi phí sinh hoạt mỗi tháng lên đến cả triệu yên, trong khi số tiền tiết kiệm cứ thế bốc hơi dần. Chỉ sau năm năm, từ 200 triệu yên, ông chỉ còn lại chưa đầy 20 triệu. Dù đã bán xe sang để "xuống đời" với một chiếc bình dân hơn, chi phí vẫn phình to. Những khoản đầu tư thất bại càng khiến tài sản đội nón ra đi.

Giờ đây, ở tuổi xế chiều, Okawa buộc phải làm thêm công việc bán thời gian với mức lương chỉ khoảng 1.000 yên/giờ (chỉ gần 180.000 đồng). Nhưng sau nhiều năm sống trong nhung lụa, ông không thể chấp nhận nổi sự thiếu thốn ấy. Để duy trì, ông tiếp tục vay nợ từ các công ty tài chính, và cuối cùng, khi không thể trả nổi cả tiền lãi, ông buộc phải tuyên bố phá sản .

Ảnh minh hoạ.

Các chuyên gia tài chính cho rằng câu chuyện của Okawa không hiếm. Khi bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn từ trúng số, thừa kế hay lương hưu, nhiều người dễ dàng mất đi sự tỉnh táo, tiêu xài theo cảm xúc mà không hề có kế hoạch. Tiền bạc, dù nhiều đến đâu, nếu không được quản lý chặt chẽ, cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Hãy nhớ: tiền có thể mở ra cơ hội sống thoải mái hơn, nhưng chỉ khi bạn biết cách kiểm soát nó . Không phải bạn có bao nhiêu, mà là bạn tiêu thế nào mới quyết định được sự bền vững của cuộc sống.

Theo LTN