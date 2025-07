Bất kể nam hay nữ, có 6 bất thường này đều cần tầm soát ung thư vú gấp!

Ung thư vú là dạng khối u ác tính có thể gặp ở mọi giới tính. Bệnh phổ biến hơn ở nữ giới do đa số các trường hợp ung thư vú bắt đầu từ các ống dẫn sữa, 1 phần nhỏ phát triển ở túi sữa hoặc các tiểu thùy. Nhưng điều này không có nghĩa là nam giới không cần lo lắng.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, ung thư vú ở nam giới ít phổ biến hơn nhưng lại có xu hướng chẩn đoán muộn hơn, tiên lượng xấu hơn do chủ quan, dễ bỏ qua dấu hiệu ban đầu. Do đó, muốn phát hiện sớm và điều trị hiệu quả bệnh này thì đầu tiên phải thay đổi suy nghĩ, cảnh giác với các thay đổi trên cơ thể và tự kiểm tra vú thường xuyên bên cạnh khám sức khỏe định kỳ.

Cách tự kiểm tra vú đơn giản cả nam và nữ nên làm thường xuyên

Có nhiều phương pháp tự khám vú nhưng đơn giản và phổ biến nhất gồm 4 bước như sau:

- Nằm ngửa, thư giãn và dùng tay phải để sờ nắn vú trái, ngược lại dùng tai trái nắn vú phải.

- Thao tác nhẹ nhàng, chậm rãi bằng các đầu ngón tay chuyển động vòng tròn vừa vặn 1/4 mỗi bên vú cho đến hết toàn bộ vú. Nhớ luôn giữ cho các ngón tay thẳng và khép lại với nhau.

- Tiếp tục lặp lại thao tác trên với tư thế đứng thẳng hoặc ngồi thả lỏng.

- Giơ cánh tay lên cao và dùng 3 ngón tay nhấn từ nhẹ đến trung bình quanh vùng dưới cánh tay, đặc biệt là hốc nách xem có gì bất thường không.

Nếu không muốn khám theo vòng tròn mỗi 1/4 ở trên, có thể chọn vị trí bắt đầu ở núm vú, di chuyển theo vòng tròn lớn hơn cho đến khi chạm đến mép ngoài của vú. Hoặc cũng có thể di chuyển ngón tay lên xuống theo chiều dọc hay theo hàng ngang. Nhưng cần lưu ý rằng khi chọn trình tự khám thì phải áp dụng thống nhất. Không chỉ với các bên vú, các tư thế mà còn trong mỗi lần thực hiện để đạt kết quả tốt nhất.

Ảnh minh họa

6 dấu hiệu bất thường cảnh báo ung thư vú ai cũng cần phải biết

May mắn là 80% trường hợp ung thư vú được phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn ở giai đoạn đầu. Vì vậy, dù nam hay nữ cũng cần cảnh giác với 6 dấu hiệu dưới đây:

- Xuất hiện khối lạ hoặc hạch cứng vùng ngực - nách: Đây là triệu chứng điển hình nhất. Các khối này thường chắc, không đau, không di động, và tồn tại dai dẳng. Đặc biệt nếu kèm theo hạch vùng nách, khả năng lan rộng đã bắt đầu.

- Ngực to lên bất thường, mất cân đối: Một bên ngực lớn hơn rõ rệt so với bên còn lại, không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt hay mang thai, có thể là dấu hiệu bệnh lý. Nam giới cũng có thể thấy vú phát triển to hơn kèm sưng nhẹ.

- Núm vú tụt vào trong hoặc tiết dịch bất thường: Nếu núm vú đột ngột bị kéo tụt vào trong và không trở lại trạng thái bình thường, hoặc chảy dịch lạ như máu, dịch trong hoặc vàng, hãy đi khám ngay. Đây là dấu hiệu ung thư tiềm ẩn, kể cả khi không có đau.

- Da ngực biến đổi như “vỏ cam” hoặc sưng đỏ kéo dài: Bề mặt da bị nhăn nhúm, sần sùi, lõm xuống hoặc nổi mẩn đỏ khó lành có thể là biểu hiện tổn thương ác tính đang diễn ra bên dưới.

- Đau ngực hoặc vùng xung quanh không rõ nguyên nhân: Cảm giác đau âm ỉ, nóng rát hoặc châm chích ở một điểm nhất định trên ngực (đặc biệt nếu không liên quan chu kỳ kinh nguyệt) cần được kiểm tra. Với nam giới, đau vú dù hiếm nhưng lại rất đáng lo ngại.

Ảnh minh họa

- Thay đổi vùng quầng vú: Quầng vú bị dày lên, đổi màu, ngứa, bong vảy hoặc loét không lành đều có thể là tín hiệu tổn thương mô ác tính. Đừng coi nhẹ nếu những thay đổi này kéo dài hơn 2 tuần.