Bắt Hoàng Văn Mỹ sinh năm 2007

Ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Mỹ (sinh năm 2007, trú tại thôn Thượng Đức, xã Đông Trạch). Mỹ bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 318 và Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 02/10/2025, tại quán Bi-a “Billiards Club 89” (thôn Thượng Đức, xã Đông Trạch), Mỹ đã sử dụng một cây đao – được xác định là vũ khí quân dụng – để rượt đuổi, chém gây thương tích đối với Phan Việt Anh (sinh năm 2007, trú tại thôn Trung Hòa, xã Đông Trạch).

Công an đọc các quyết định với Hoàng Văn Mỹ - Ảnh: CA Quảng Trị

Cụ thể, Mỹ đã dùng đao truy sát Việt Anh nhiều vòng trong quán, nơi đang có khoảng 20 người đang vui chơi. Hành vi hung hãn này đã khiến tất cả mọi người hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, gây gián đoạn hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực. Việt Anh sau đó đã bỏ chạy thoát thân qua cửa sau.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.