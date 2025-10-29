Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân, sinh năm 1984, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1984, Kế toán của trường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra, xử lý.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế phát sinh, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai).

Cùng ngày, ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức thi hành các lệnh, quyết định tố tụng theo đúng quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.