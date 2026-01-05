Bắt cụ ông 71 tuổi Nguyễn Đình Minh và 29 người khác trên tàu cá

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ và tạm giữ 30 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên vùng biển Vịnh Hạ Long.

Hiện trường nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên biển (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, triệt phá chuyên án đánh bạc trên biển, hồi 16h ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, thuộc vùng biển Vịnh Hạ Long.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu, trên các tàu có nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng chủ mưu Nguyễn Đình Minh (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an tạm giữ 30 đối tượng, trong đó xác định Nguyễn Đình Minh, sinh năm 1955, trú tại tổ 85, khu Bạch Đằng 5, phường Hồng Gai là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, có 4 tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 4 quân vị, 1 bộ bát đĩa sứ, 1 tấm thảm và hơn 436 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.