Bắt cán bộ xã Đinh Thị Diệu Hoa sinh năm 1991

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Diệu Hoa, sinh năm 1991, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hiện là công chức Phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về tội nhận hối lộ. Đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Diệu Hoa về tội nhận hối lộ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, khi còn công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà (trước sáp nhập), Đinh Thị Diệu Hoa được giao nhiệm vụ là “kế toán chuyên quản 19 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Tổng hợp thu chi và các chế độ, báo cáo liên quan đến mảng ngân sách xã, trong đó có Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc” từ đầu năm 2020 đến ngày 19/6/2021.

Do vậy, Hoa có nhiệm vụ thực hiện tổng hợp thu, chi; thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc, tham mưu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà quyết toán ngân sách năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đinh Thị Diệu Hoa phát hiện Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc chi sai nguồn tiền lương đã được cấp năm 2020 nhưng vẫn tham mưu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà ra thông báo quyết toán ngân sách năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc là đúng quy định nhằm mục đích nhận hối lộ 20 triệu đồng từ Phạm Thị Mai là kế toán của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lúc.

Ngoài số tiền 20 triệu đồng Đinh Thị Diệu Hoa nhận hối lộ trên, Phạm Thị Mai còn tố giác Đinh Thị Diệu Hoa nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền là 346 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng, đồng thời tiến hành mở rộng điều tra, xác minh đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.