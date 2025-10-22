Vụ bê tông rơi trúng người đi đường ở Hà Nội: Danh tính 1 nạn nhân đã tử vong

Liên quan đến vụ việc một mảng bê tông cùng kính từ một ngôi nhà đang phá dỡ trên phố Tôn Đức Thắng (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) rơi vào 2 người đi đường xảy ra sáng 22/10, nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, có 1 nạn nhân đã tử vong. Đó là anh M.Đ.G. (sinh năm 1984, trú ở Nga Sơn, Thanh Hóa). Nạn nhân còn lại bị thương là chị Đ.T.Q. (sinh năm 1990, trú ở số nhà 162 Tôn Đức Thắng).

Thông tin khiến nhiều người bàng hoàng, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và mong nạn nhân còn lại sớm bình phục.

Hiện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang phối hợp đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc đau lòng trên.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc bê tông rơi vào người dân khiến một người tử vong xảy ra sáng nay.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 55 phút ngày 22/10, trong quá trình cải tạo, một ngôi nhà 2 tầng có mặt tiền nằm trên phố Tôn Đức Thắng đã làm rơi một mảng bê tông và kính xuống đường, đè trúng 2 nạn nhân.

Chia sẻ trên báo VnExpress, anh Minh - một nhân viên gần hiện trường cho biết thời điểm xảy ra sự việc, anh nghe thấy tiếng động rất lớn. Tại hiện trường, anh thấy một mảng bê tông rộng khoảng 1m2 rơi xuống, một chiếc xe máy nằm giữa đường, kèm nhiều mảnh kính vỡ vụn. Thấy có người bị đè ở phía dưới, anh Minh cùng mọi người (khoảng gần 10 người) đã chạy tới hô hào nhau khiêng tấm bê tông lên, đưa nạn nhân ra ngoài. Khi được đưa ra ngoài, người đàn ông đã bất tỉnh, còn người phụ nữ tỉnh táo.

Ngôi nhà 2 tầng nơi xảy ra sự việc đang quây bạt để sửa chữa.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự cố cao 2 tầng, đang được quây bạt để sửa chữa. Sáng nay, khi thợ đang khoan bê tông trên trên tầng thượng thì xảy ra sự việc.

Nguồn tin trên báo VTC News cho biết thêm, theo công nhân phá dỡ thì trong lúc họ đang cắt sắt, tấm bê tông sàn đã văng ra ngoài đường.