Điều tra vụ tấm bê tông rơi trúng người đi đường ở Hà Nội, 1 người tử vong





Liên quan vụ tháo dỡ nhà dân khiến tấm bê tông rơi trúng 2 người đi đường, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết đơn vị nhận được tin báo lúc 9h30 cùng ngày, tại công trình số 121 phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội).

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phùng Anh)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ tại nạn khiến anh anh M.Đ.G. (41 tuổi, Thanh Hóa) tử vong, chị Đ.T.Q. (35 tuổi, trú trên phố Tôn Đức Thắng) bị thương.

Công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngôi nhà đang tháo dỡ tại số 121 Tôn Đức Thắng (Hà Nội). (Ảnh: Phùng Anh)

Trước đó vào khoảng gần 9h sáng 22/10, khi công nhân phá dỡ nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), một tấm bê tông lớn bất ngờ rơi xuống đầu ngõ Văn Chương, trúng người đi đường.



Theo anh Nguyễn Văn Thắng, một nhân viên bảo vệ làm việc trên phố Tôn Đức Thắng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 9h sáng. "Tấm bê tông rất nặng, phải hơn 10 người mới nâng được để kéo nạn nhân ra", anh Thắng kể lại.



