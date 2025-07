Bão số 4 Cỏ May đổ bộ đảo Luzon, Bắc và Trung Bộ nước ta sắp nắng nóng diện rộng

Tin bão gần Biển Đông, cơn bão Cỏ May

Bão số 4 Cỏ May di chuyển ra ngoài khu vực Biển Đông và đổ bộ vào khu vực phía Tây đảo Luzon (Philippines) vào sáng sớm nay 25/7. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 4h ngày 26/7, bão trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Luzon, đổi hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 4 Cỏ May. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 16h cùng ngày, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 25-30km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão, hôm nay, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Từ 19h ngày 24/7 đến 3h ngày 25/7, một số nơi có lượng mưa lớn như Mường Tùng (Điện Biên) 144,8mm; Tân Lập 2 (Sơn La) 115mm; Tả Ngảo (Lai Châu) 95mm; Con Cuông (Nghệ An) 86,8mm; Nam Động (Thanh Hóa) 85,2mm.

Từ sáng đến đêm cùng ngày, các khu vực trên tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Trong đó, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng mưa rào và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang.

Điện Biên: Mường Tùng, phường Mường Lay, Pú Nhung, Sáng Nhè, Chà Tở, Mường Chà, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Sang, Nậm Kè, Nậm Nèn, Pa Ham, Quảng Lâm, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng.

Sơn La: Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường La, Mường Sại, phường Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Tân Yên, Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng La, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sại, Co Mạ, Đoàn Kết, Kim Bon, Long Hẹ, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Chanh, Mường É, Mường Hung, Mường Lầm, Nậm Lầu, Nậm Ty, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, phường Tô Hiệu, phường Vân Sơn, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Phù Yên, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tân Phong, Thuận Châu, Tô Múa, Tường Hạ, Yên Châu.

Tuyên Quang: Hồng Thái, Bình An, Bình Xa, Côn Lôn, Đồng Yên, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hùng An, Lâm Bình, Minh Quang, Nà Hang, Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ, Thái Sơn, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Yên, Yên Cường, Yên Hoa.

Ngoài ra, ngày và đêm 25/7, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa khoảng 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xu hướng giảm dần.

Nhận định thời tiết từ đêm 26/7 đến ngày 2/8, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 27/7, kết thúc chuỗi ngày mưa lớn, dông mạnh, miền Bắc nắng nóng cục bộ. Từ 28/7, khu vực này khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Các địa phương từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa cũng xảy ra nắng nóng cục bộ trong ngày 27/7. Từ 28/7, nắng nóng mở rộng phạm vi và xảy ra trên diện rộng.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối.