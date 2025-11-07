Bao năm không dùng iPhone, vừa quay trở lại sử dụng được một tháng tôi đã "ghét cay đắng" thứ này

Từ một người đã lâu không sử dụng iPhone, cây bút Preslav Kateliev của Phone Arena đã lắp SIM vào chiếc iPhone 16 Pro Max trong suốt tháng vừa qua để sử dụng.

Anh xiêu lòng trước phần mềm Liquid Glass và thân máy bằng titan, nhưng chợt phát hiện ra mình khá ghét Dynamic Island – phần viền đặc trưng trên các dòng máy iPhone đời mới.

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Cơ chế hoạt động của widget quá ngược đời

Nhìn bề ngoài, Dynamic Island là một ý tưởng khá hay. Nó bổ sung một dạng đa nhiệm cho iPhone, thứ mà hệ điều hành này vốn không có. Bạn có thể hiển thị nhiều widget "đang hoạt động" khác nhau ở đó, xuất hiện dưới dạng các biểu tượng nhỏ bên cạnh camera selfie và cảm biến Face ID.

Ví dụ, khi bạn đang phát nhạc, Dynamic Island hiển thị một biểu tượng sóng âm nhỏ. Bạn có thể chạm và giữ vào nó để mở ra một widget lớn hơn chứa các điều khiển đa phương tiện. Tuy nhiên, nếu bạn chạm nhẹ vào nó một lần, iPhone sẽ ngay lập tức dừng mọi tác vụ bạn đang làm và chuyển thẳng sang ứng dụng nhạc đang chạy ở chế độ toàn màn hình.

Khoan đã, gì cơ?

Tôi cứ ngỡ toàn bộ mục đích của Dynamic Island là làm mọi thứ nhanh chóng và dễ dàng. Trong suy nghĩ của tôi, widget nổi phải xuất hiện chỉ bằng một cú chạm (thao tác nhanh). Còn việc chạm và giữ – thao tác chậm hơn – mới nên là hành động đưa bạn đến ứng dụng đầy đủ.

Apple lại làm ngược lại. Tại sao tôi lại được cấp quyền truy cập nhanh vào các điều khiển, nhưng chỉ khi tôi chịu giữ ngón tay mình trên màn hình?

Phải "né" Dynamic Island khi muốn cuộn lên đầu trang

iOS có một tính năng rất tuyệt vời: Bất cứ khi nào xem một trang web hoặc tài liệu dài, bạn có thể chạm vào cạnh trên cùng của màn hình để "quay lại đầu trang" ngay lập tức. Tôi đã sử dụng tính năng này trong nhiều năm và nó cực kỳ tiện lợi, đến mức trở thành thói quen gần như bản năng.

Giờ thì không hẳn vậy nữa. Nếu tôi có một widget đang hoạt động trên Dynamic Island, tôi phải hết sức cẩn thận để không chạm nhầm vào nó. Bởi vì không những không thể quay lại đầu trang, tôi còn bị "ném" sang một ứng dụng hoàn toàn khác, chính bởi cơ chế hoạt động tôi đã mô tả ở trên.

Làm bẩn camera selfie

Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng thật ngớ ngẩn khi đặt một yếu tố giao diện tương tác ngay tại vị trí duy nhất trên màn hình mà bạn không bao giờ muốn chạm vào. Vâng, bạn có thể lau vết bẩn đi dễ dàng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích thú việc ống kính camera selfie của mình liên tục dính đầy dấu vân tay.

Về mặt kỹ thuật, Dynamic Island rộng hơn một chút so với toàn bộ cụm Face ID, vì vậy bạn có thể cố chạm vào các góc của nó, hoặc "siêu" chính xác khi chạm vào khoảng trống giữa camera selfie và bộ phát hồng ngoại. Nhưng hãy thực tế đi, đôi khi – hoặc khá thường xuyên – ngón tay của bạn sẽ đáp chính xác lên ống kính camera selfie. Tuyệt thật…

Samsung đã sao chép một cách đúng đắn

Samsung đã giới thiệu Now Bar cùng với One UI 7 trong năm nay, và đó rõ ràng là một phiên bản "nhái" lại Dynamic Island. Nhưng đây là lý do nó tốt hơn:

Trên màn hình khóa hoặc màn hình luôn bật (always-on-display), Now Bar thực sự di chuyển xuống cuối màn hình. Điều này giúp việc dùng ngón tay cái để chạm hoặc vuốt dễ dàng hơn nhiều khi bạn vừa rút điện thoại ra khỏi túi và chỉ cầm bằng một tay để xem thông tin nhanh.

Khi màn hình được mở khóa, Now Bar nằm ở góc trên bên trái màn hình, chứ không phải nằm đè lên camera selfie.

Chỉ cần chạm nhẹ vào Now Bar một lần, widget đang hoạt động sẽ được mở rộng. Sau đó, chạm vào widget đó một lần nữa mới thực sự mở toàn bộ ứng dụng. Cơ chế này có chủ đích và hợp lý hơn nhiều.

Liệu có hy vọng Apple sẽ làm lại?

Apple rất ghét thay đổi các yếu tố liên quan đến trải nghiệm người dùng. Hãng không muốn tạo ra bất kỳ sự xáo trộn nào đối với trải nghiệm hệ điều hành mới. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn còn những tính năng cũ kỹ và ngớ ngẩn như "lắc điện thoại để Hoàn tác (Undo)", mặc dù bây giờ bạn đã có thể thực hiện thao tác đó bằng cách chạm ba ngón tay vào màn hình.

Vì vậy, hy vọng của tôi về việc Apple điều chỉnh lại cách thức hoạt động của Dynamic Island... là rất, rất thấp.

Hiện tại nó là như vậy, và chắc chắn nó không phải là một thứ gì đó phá vỡ trải nghiệm. Chỉ là tôi vô cùng khó hiểu tại sao ngay từ đầu nó lại được thiết kế theo cách này.