Báo Mỹ ca ngợi khu nghỉ dưỡng ở Bình Thuận

Theo Bloomberg, sau giai đoạn nhiều biến động, các điểm đến ở Đông Nam Á đã chuẩn bị trở lại mạnh mẽ vào năm 2023. Thái Lan dự kiến đón tới 10 triệu du khách từ Trung Quốc trong năm nay. Philippines từng bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch Covid-19 đã chứng kiến ngành du lịch phát triển với tốc độ nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Indonesia đang chứng kiến nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp như Kimpton hay LXR Hotels & Resorts của Hilton lần đầu tiên gia nhập thị trường. Và Việt Nam cũng sẵn sàng cho sự bùng nổ không kém.

Sức hấp dẫn của các điểm đến Đông Nam Á là những bãi biển cát trắng với làn nước xanh ngọc. Chính vì vậy những khu nghỉ dưỡng ven biển được kỳ vọng sẽ thu hút du khách quốc tế trong năm 2023. Trong danh sách 6 khu nghỉ dưỡng bên bờ biển đáng mong đợi nhất mở cửa năm 2023 tại Đông Nam Á, tờ Bloomberg đề xuất tới 4 khu nghỉ ở Indonesia là Cap Karoso, Kimpton Naranta, The Pavilions Anambas, LXR Hotels & Resorts và 1 khách sạn ở Thái Lan là Andaz Pattaya Jomtien Beach.

Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né tại Bình Thuận. Nguồn: The Anam Mũi Né

Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách này là khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né tại Bình Thuận - địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023. Nhận xét về The Anam Mũi Né, tác giả Lebawit Lily Girma viết: “Nổi tiếng với môn thể thao lướt ván buồm và những làng chài, Mũi Né giờ đây đã sẵn sàng phát triển, với tuyến đường cao tốc mới sẽ sớm rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống chỉ còn 2,5 giờ. Đó là điều kiện thuận lợi cho The Anam Mũi Né, khu nghỉ dưỡng biển được thiết kế theo phong cách Đông Dương với đồ nội thất bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, những bức tượng, gạch khảm, đèn lồng và các bức tranh do các nghệ sĩ Việt Nam sáng tác"./.