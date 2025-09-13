Bao lâu sau nâng mũi, tôi có thể chơi pickleball bình thường?

Với sự lan tỏa mạnh mẽ, pickleball đang trở thành môn thể thao được nhiều bạn trẻ và cả giới văn phòng yêu thích nhờ tính giải trí cao, vận động vừa sức và dễ kết nối bạn bè. Tuy nhiên, với những cô gái vừa trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ - đặc biệt là nâng mũi - việc quay lại sân chơi ngay lập tức có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dưới đây là tình huống thực tế và giải đáp từ chuyên gia để bạn tham khảo.

Hỏi: Em là một cô gái mê pickleball, tuần nào cũng phải ra sân vài buổi để vừa rèn luyện sức khỏe vừa xả stress. Nhưng mới đây em có đi nâng mũi, hiện tại đang nghỉ dưỡng ở nhà. Em rất nhớ sân tập và đồng đội, nhưng cũng lo nếu tập sớm thì mũi sẽ bị ảnh hưởng. Xin hỏi bác sĩ: Sau nâng mũi bao lâu em có thể quay lại tập pickleball? Khi chơi cần lưu ý điều gì để an toàn cho dáng mũi ạ? (Hương, 22 tuổi, Ninh Bình).

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) trả lời như sau:

Chơi pickleball sau 2 tuần nâng mũi có an toàn không?

Chào em!

Pickleball mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần, nhưng với người mới nâng mũi, việc quay lại sân tập cần có sự kiên nhẫn và thận trọng. Cụ thể:

- Thời gian nghỉ ngơi cần thiết: Sau nâng mũi, cơ thể và mô mũi cần có thời gian để ổn định, liền thương và định hình dáng mũi. Vì vậy, em nên chờ ít nhất 2 tháng mới quay lại tập luyện với pickleball. Đây là khoảng thời gian cần thiết để giảm thiểu nguy cơ va chạm hay tác động mạnh gây lệch sống mũi.

- Cường độ tập nhẹ nhàng: Khi bắt đầu chơi pickleball trở lại, em không nên tham gia ngay vào những trận đấu tốc độ cao. Hãy ưu tiên chơi vui, nhẹ nhàng, tốc độ chậm, sau đó tăng dần cường độ và thời lượng tập luyện. Nguyên tắc là "chậm mà chắc", tránh nóng vội vì dáng mũi cần thêm thời gian ổn định hoàn toàn.

- Đảm bảo kỹ năng và phòng ngừa chấn thương: Đây cũng là giai đoạn lý tưởng để em rèn luyện kỹ năng chơi pickleball một cách bài bản, từ kỹ thuật cầm vợt, di chuyển cho đến cách phối hợp đồng đội. Khi kỹ năng vững, em sẽ hạn chế được các tình huống chấn thương, nhất là những va chạm bất ngờ vào vùng mặt.

- Xử lý khi có sự cố: Trong trường hợp không may bị va chạm vào vùng mũi khi chơi, em cần theo dõi sát. Nếu thấy sưng đau bất thường, chảy máu hoặc biến dạng, hãy đi thăm khám ngay để được bác sĩ kiểm tra và xử lý kịp thời.

Chúc em sớm khỏe và quay lại sân tập mạnh giỏi!