Không nhận ra nữ chính "Emily in Paris": Cơ bụng lồi lõm, body khô khốc gây lo ngại

Tuần lễ thời trang New York (NYFW) vừa bắt đầu và nhộn nhịp hơn bao giờ hết với show diễn của Calvin Klein. Thương hiệu nước Mỹ thành công bùng nổ khi đưa được Đại sứ toàn cầu Jung Kook (BTS) lần đầu tham dự một fashion show. Chưa hết, nữ diễn viên Lily Collins người nhiều lần kết hợp với thương hiệu cũng có mặt. Theo Marie Claire, với tên tuổi của mình từ vai diễn Emily In Paris, đáng ra Lily Collins phải chăm chỉ dự show thời trang hơn nữa nhưng đây là lần đầu tiên nữ diễn viên quay lại NYFW sau 15 năm đứt đoạn.

Lily Collins hiếm hoi xuất hiện ở NYFW (Nguồn Instagram).

Diện mạo thời thượng của "Emily in Paris".

Trước khi ngôi sao 36 tuổi tìm được chỗ ngồi hàng ghế đầu, các nhiếp ảnh gia đã kịp chụp lại những khoảnh khắc Lily Collins trông hệt như nhân vật Emily In Paris của cô. Lily kết hợp áo crop top hai dây cùng chân váy midi lấp lánh cùng tông - một thiết kế mà Calvin Klein sau đó đã trình làng trong show diễn này. Nhưng chính vóc dáng quá mảnh mai của Lily Collins mới là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất. Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng khi thấy cơ bụng "khô khốc" của cô.

Tay chân không quá gầy guộc nhưng nữ diễn viên đã siết cơ bụng rất nhiệt tình, đến mức lộ nhiều da thừa.

- Lily....ăn gì đi!!!

- Cô ấy lúc nào cũng gầy thế này à? Tôi hiếm khi thấy cô ấy mặc crop top nên không nhận ra. Cô ấy xinh đẹp đấy, nhưng tôi hy vọng cô ấy vẫn ổn.

- Ai đó đưa cho cô ấy một cái burger phô mai liền được không?!

- Tại sao... tại sao.... Tôi hy vọng cô ấy khỏe!!

Khán giả lo ngại khi thấy body mảnh khảnh của Lily Collins.

Tờ Daily Mails cho biết, Lily Collins trước đây đã từng chia sẻ về chứng rối loạn ăn uống mà cô mắc phải thời niên thiếu trong cuốn hồi ký: Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, xuất bản năm 2017.

Trong một đoạn trích, nữ diễn viên còn tiết lộ rằng cô đã từng vô cùng sợ hãi vì nghĩ chứng bệnh này sẽ hủy hoại cơ hội có con sau này của mình: "Tóc và móng tay tôi trở nên giòn. Cổ họng tôi bỏng rát và thực quản rất đau. Tôi bị mất kinh trong vài năm. Tôi sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội có con" - cô viết.

Thân hình với tỉ lệ mỡ cực thấp của nữ diễn viên.

Cuốn hồi ký trung thực của Lily Collins cũng cho biết nguyên nhân của chứng chán ăn bắt nguồn từ cuộc ly hôn của cha cô và mẹ kế. Thậm chí, khi mới viết xong một chương sách, nữ diễn viên đã nhận được kịch bản đóng vai một phụ nữ mắc chứng biến ăn. Lily Colins đã nghĩ nó giống như vũ trụ sắp đặt cho cô. Lần đó, nữ diễn viên còn phải nhờ sự giúp đỡ của một chuyên gia dinh dưỡng để giảm hơn 20 pound (hơn 9kg) cho vai diễn.

Việc có nhiều cơ bắp là dấu hiệu cho thấy Lily Collins vẫn đang tập tành, và kiểm soát hình thể của bản thân.



