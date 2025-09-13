Bài đăng đáng xem nhất Instagram lúc này

Nếu bạn từng nghĩ một chiến dịch quảng bá kính mắt chỉ đơn thuần là hình ảnh rõ ràng, đẹp mắt với sản phẩm được bày ngay ngắn trên kệ thì hãy xem bài đăng mới đây của Gentle Monster trên Instagram. Thương hiệu Hàn Quốc quả thật là người dẫn đầu luôn biết cách tạo nên thế giới nghệ thuật vừa sắc lạnh vừa siêu thực, cuốn hút người xem. Đội ngũ sáng tạo của thương hiệu đã tận dụng tính năng cơ bản của Instagram kết hợp với cách làm hoạt hình, để biến mỗi slide ảnh thành các khung hình của một video tổng thể nếu người dùng cuộn nhanh. Cách làm này cho công chúng một trải nghiệm dùng MXH mới mẻ trên một ứng dụng quen thuộc.

Bài post của Gentle Monster với cách xem thú vị.

Trong bài post đang được chú ý, mở đầu là một chiếc phi tiêu bằng kim loại lao đi, cắt ngọt mái tóc, chém nát côn trùng bé nhỏ và thậm chí làm nổ tung cả một chiếc Mercedes sang trọng. Tất cả chỉ để hé lộ một chi tiết nhỏ nhưng mang tính biểu tượng của Bold Collection - bộ sưu tập luôn ăn khách của Gentle Monster những năm qua.

Qua từng slide ảnh, Gentle Monster khiến người xem không thể rời mắt.

Bài đăng đi kèm caption ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "CUTTING THE BOLD EDGE". Đây chính là lời chào mời cho phiên bản 2025 Bold Collection, chính thức trình làng vào đầu tháng 9. Với Bold Collection 2025, Gentle Monster một lần nữa chứng minh họ không chỉ bán kính, mà còn bán trải nghiệm thị giác và cảm xúc - thứ khiến mỗi chiến dịch trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Chi tiết sắc bén của thiết kế Bold Collection được cường điệu...

...có thể phá huỷ mọi thứ từ nhỏ bé đến hoành tráng.

Bên cạnh bài đăng đang khiến cộng đồng Instagram trầm trồ, dành vô số lời khen ngợi cho đội ngũ sáng tạo của Gentle Monster, thương hiệu còn tung ra một phim ngắn dài 1 phút để giới thiệu Bold Collection 2025. Bộ phim mang phong cách điện ảnh viễn tưởng với những hiệu ứng thị giác mãn nhãn và bầu không khí mãnh liệt.

Cộng đồng mạng quốc tế gọi bài đăng của hãng là bài post sáng tạo nhất họ từng xem, hoan nghênh tinh thần sáng tạo không giới hạn của đội ngũ Gentle Monster.

Phim ngắn viễn tưởng hết sức đầu tư của Gentle Monster.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở màn bắt tay với nữ diễn viên người Anh, Tilda Swinton - biểu tượng nghệ thuật không biên giới. Theo brand kính đình đám giới thiệu, trong chiến dịch lần này, Tilda xuất hiện giữa những âm thanh điện tử pulsating, biến không gian Haus Nowhere Seoul thành một vũ trụ siêu thực, nơi thực tại và ảo giác hòa trộn. Ở đó, sự hiện diện của cô không chỉ là màn trình diễn, mà còn là tuyên ngôn nghệ thuật: phá bỏ mọi giới hạn vật lý, đưa khán giả bước vào một kỷ nguyên mới cùng Gentle Monster.

Trang web của Gentle Monster hiện tại là khung hình viễn tưởng mang bối cảnh toà nhà và bộ sưu tập mới của họ.

Ở lần trở lại này, Gentle Monster tái định nghĩa tương lai qua một thiết kế tối giản nhưng táo bạo. Khung kính được tái cấu trúc theo hình dáng tấm khiên hiện đại, đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn phần đệm mũi - một chi tiết phá cách, mang đến diện mạo vừa lạ mắt vừa tương lai. Các thiết kế khung kim loại tạo nên sự đối lập bất ngờ: thấu kính siêu nhẹ kết hợp với gọng kính cứng cáp, được chế tác tỉ mỉ, thể hiện một tinh thần futuristic rõ rệt.

Gentle Monster bắt tay cùng nữ diễn viên gạp cội Tilda Swinton trong chiến dịch mới.

Bối cảnh của phim ngắn quảng bá chiến dịch đang nằm trên trang web của Gentle Monster không đâu khác chính là Haus Nowhere Seoul, trụ sở mới khai trương của IICOMBINED (tập đoàn mẹ sở hữu Gentle Monster, Tamburins, Atiissu và Nudake).

Tòa nhà này được định hình như ngôi đền sáng tạo của Gentle Monster, nơi thời trang, nghệ thuật thị giác, công nghệ và kiến trúc giao thoa. Sự lựa chọn Haus Nowhere Seoul làm bối cảnh không chỉ phô diễn độ hoành tráng của kiến trúc, mà còn củng cố hình ảnh Gentle Monster như một kỳ lân của Hàn Quốc không ngừng phá vỡ giới hạn để định nghĩa lại khái niệm luxury trong thời đại mới.

Ra mắt vào tháng 9 tại Seoul, Haus Nowhere là dự án mới nhất của Kim Han Kook - nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Gentle Monster. Công trình cao 14 tầng, được định hình như một đại bản doanh bán lẻ thử nghiệm, nơi ông Kim thử sức với ý tưởng về tương lai của shopping.