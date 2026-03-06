Bao lâu nên thay chăn, gối để đảm bảo sức khỏe?

Nhiều người có thói quen sử dụng chăn, gối trong nhiều năm mà không nghĩ đến việc thay mới. Tuy nhiên, theo khuyến nghị từ các chuyên gia được đăng tải trên oe24.at, việc không thay chăn gối đúng thời điểm có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Giường ngủ là nơi cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày dài, nhưng cũng là môi trường tích tụ mồ hôi, tế bào da chết, bụi mịn và vi khuẩn. Nếu không được vệ sinh và thay mới định kỳ, chăn và gối có thể trở thành "ổ chứa" mạt bụi tác nhân gây dị ứng, viêm đường hô hấp và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Các chuyên gia khuyến nghị, gối nên được thay mới sau khoảng 2–3 năm sử dụng, tùy theo chất liệu và tần suất dùng. Theo thời gian, phần lõi gối sẽ mất dần độ đàn hồi, không còn nâng đỡ tốt vùng cổ và vai gáy. Điều này dễ dẫn đến đau mỏi cổ, cứng vai và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ.

Những dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay gối gồm:

Gối bị xẹp, vón cục, không phồng trở lại

Xuất hiện mùi khó chịu dù đã giặt

Gối ngả màu rõ rệt

Thường xuyên đau cổ sau khi thức dậy

So với gối, chăn có thể sử dụng lâu hơn, trung bình từ 5–8 năm. Tuy nhiên, khi lớp bông bên trong bị vón cục, mất độ phồng hoặc khả năng giữ ấm kém đi, đó là dấu hiệu cần cân nhắc thay mới.

Việc sử dụng chăn quá cũ không chỉ làm giảm sự thoải mái mà còn ảnh hưởng đến khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể trong lúc ngủ.

Để kéo dài tuổi thọ và đảm bảo vệ sinh, chuyên gia khuyên nên giặt chăn gối theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng vỏ bọc bảo vệ và giặt vỏ gối hàng tuần. Bên cạnh đó, phòng ngủ cần được giữ khô ráo, thông thoáng để hạn chế ẩm mốc.

Giấc ngủ chất lượng bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Thay chăn, gối đúng thời điểm không chỉ giúp tăng sự thoải mái mà còn là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe lâu dài.