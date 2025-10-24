Bao giờ Messi giải nghệ?

Người hâm mộ siêu sao Lionel Messi sẽ còn được chứng kiến huyền thoại người Argentina thi đấu thêm nhiều năm nữa, sau khi anh chính thức gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến cuối năm 2028.

Theo đó, bản hợp đồng mới đồng nghĩa Messi sẽ khoác áo Inter Miami ít nhất đến tuổi 41. Siêu sao sinh năm 1987 khẳng định anh vẫn còn nhiều khát khao và động lực để tiếp tục thi đấu đỉnh cao, thay vì nghĩ đến chuyện giải nghệ.

"Tôi rất hạnh phúc khi được tiếp tục ở lại đây và đồng hành cùng dự án này. Từ ngày đặt chân đến Miami, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, và thực sự vui mừng khi được tiếp tục gắn bó ở đây," Messi chia sẻ.

Messi vẫn đá bóng đến năm 2028

Hành trình của Messi tại Mỹ

Gia nhập Inter Miami từ mùa hè 2023, Messi nhanh chóng tạo nên cơn sốt ở MLS. Anh giúp đội bóng của David Beckham giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử – Leagues Cup 2023, đồng thời đoạt luôn MLS Supporters' Shield 2024.

Thống kê ấn tượng cho thấy Messi vẫn giữ phong độ của một siêu sao: ở mùa 2024, anh ghi 20 bàn và 16 kiến tạo sau 20 trận; sang mùa 2025, anh ghi tới 29 bàn, trở thành vua phá lưới MLS.

Chủ tịch David Beckham tự hào gọi Messi là "cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá" và khẳng định sự gắn bó lâu dài giữa ngôi sao Argentina với Inter Miami là bước tiến lớn cho cả câu lạc bộ lẫn MLS.

Việc Messi tiếp tục thi đấu đến năm 2028 cho thấy anh không chỉ muốn tận hưởng bóng đá, mà còn mong muốn xây dựng di sản của mình tại Mỹ. Ở tuổỉ gần 40, vẫn rất hiếm cầu thủ có thể duy trì thể lực, phong độ và tầm ảnh hưởng như Messi.