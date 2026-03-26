Báo chí quốc tế nói về món ăn "ngọ nguậy" của Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế thường gắn liền với phở, bánh mì hay bún chả - những món ăn dễ tiếp cận và hài hòa khẩu vị. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn tồn tại những "đặc sản thử thách lòng can đảm", mà tiêu biểu chính là đuông dừa - món ăn từng khiến không ít tờ báo nước ngoài phải dành riêng bài viết để mô tả.

Với hình dạng trắng đục, béo tròn và đặc biệt là… còn ngọ nguậy khi được dọn lên, đuông dừa không chỉ là món ăn, mà còn là một trải nghiệm thị giác đầy ám ảnh với nhiều người lần đầu nhìn thấy.

Trang Travel Food Atlas gọi đây là "một trong những món ăn kỳ lạ nhất thế giới", nhấn mạnh việc đuông dừa thường được ăn sống và có thể khiến thực khách bất ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong khi đó, Asia Times từng đưa tin về một đoạn video ghi lại cảnh thực khách ăn đuông dừa tại Việt Nam lan truyền mạnh trên mạng. Tờ báo mô tả rõ hình ảnh những con ấu trùng "vẫn còn ngọ nguậy" trong bát nước mắm ớt, tạo nên cảm giác vừa tò mò vừa "rợn người" cho người xem.

Không dừng lại ở đó, nhiều bài viết quốc tế còn nhấn mạnh yếu tố "gây sốc" của món ăn này. Một số trang ẩm thực xếp đuông dừa vào nhóm "weird food" - những món ăn kỳ lạ có thể khiến du khách e dè trước khi thử, nhưng lại mang đến trải nghiệm bất ngờ sau đó.

Điều khiến đuông dừa trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hình thức, mà còn ở cách thưởng thức. Cách ăn "chuẩn vị" nhất là thả trực tiếp những con đuông còn sống vào chén nước mắm, rồi ăn ngay. Chính khoảnh khắc chúng vẫn còn chuyển động đã tạo nên hình ảnh gây ám ảnh - nhưng cũng chính điều đó lại khiến món ăn này trở nên nổi tiếng.

Theo mô tả của nhiều trang ẩm thực quốc tế, khi vượt qua rào cản tâm lý ban đầu, thực khách sẽ nhận ra phần bên trong đuông dừa có vị béo, ngọt, thậm chí được so sánh với lòng đỏ trứng hoặc bơ tan.

Chính sự đối lập giữa "ngoại hình đáng sợ" và "hương vị bất ngờ" đã khiến đuông dừa trở thành đề tài được nhắc đến nhiều trên truyền thông quốc tế. Nó không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng cho sự đa dạng và đôi khi rất "liều lĩnh" trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Thực tế, đuông dừa là ấu trùng sống trong thân cây dừa, phổ biến ở miền Tây Nam Bộ. Dù bị xem là loài gây hại cho cây trồng, nhưng tại Việt Nam, chúng lại được coi là đặc sản hiếm, thậm chí có giá khá cao.

Có thể nói, trong khi nhiều người vẫn trung thành với những món ăn "an toàn", thì đuông dừa lại đại diện cho một khía cạnh rất khác của ẩm thực Việt: táo bạo, nguyên bản và không ngại thử thách.

Và có lẽ cũng chính vì thế, dù gây tranh cãi, món ăn "ngọ nguậy" này vẫn khiến báo chí quốc tế không ngừng nhắc đến - như một trải nghiệm mà ai đến Việt Nam, nếu đủ can đảm, nên thử ít nhất một lần.