Báo cáo: Người Việt dành hơn 7 tiếng mỗi ngày cho TikTok, Shopee và Zalo

Báo cáo phân tích 13,6 tỷ lượt cài đặt ứng dụng tại Việt Nam giai đoạn 2017–2025, cho thấy sau 7 năm tăng trưởng mạnh, thị trường ứng dụng di động đã bước vào giai đoạn trưởng thành, với trọng tâm chuyển từ tăng số lượng người dùng mới sang giữ chân và khai thác giá trị người dùng hiện hữu.

Tính đến đầu năm 2025, Việt Nam có 79,8 triệu người dùng trực tuyến và 127 triệu kết nối di động, tiếp tục là một trong những thị trường kỹ thuật số năng động nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, tăng trưởng cài đặt ứng dụng đã chững lại, giảm 2% trong năm 2025 – lần đầu tiên sụt giảm kể từ 2018. Thị phần khu vực của Việt Nam cũng giảm từ 23% năm 2018 xuống 17% năm 2025, trong khi Philippines và Indonesia tăng tốc mạnh mẽ hơn.

Theo AppsFlyer, nền tảng iOS đang dần chiếm ưu thế ở các phân khúc người dùng có giá trị cao. Tỷ trọng cài đặt trên iOS tăng từ 22% năm 2017 lên 33% năm 2025, trong khi Android giảm còn 66%.

Đặc biệt, ứng dụng Tài chính là lĩnh vực ngoài game duy nhất ghi nhận sự phục hồi rõ rệt, với lượt cài đặt trên iOS tăng 27%, trong khi Android giảm 39%. Dự kiến năm 2025, iOS sẽ chiếm 54% tổng lượt cài đặt ứng dụng Tài chính, gấp đôi so với năm 2019.

Tương tự, nhóm ứng dụng Tiện ích cũng chuyển dịch mạnh sang iOS. Kể từ 2017, lượt cài đặt trên iOS tăng 651%, trong khi Android chỉ tăng 16%. Đến năm 2025, iOS dự kiến chiếm 64% lượt cài đặt và 80% phiên truy cập trong nhóm này.T

Báo cáo cho biết các nhà phát triển ứng dụng Việt Nam đang tích cực mở rộng hoạt động ra toàn cầu, với tổng chi tiêu thu hút người dùng (UA) đạt 397 triệu USD trong giai đoạn quý III/2023 – quý II/2025.

Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về chi tiêu UA trong lĩnh vực Tiện ích, chiếm gần 12% thị phần. Ngoài thị trường Mỹ – nơi chiếm 53% ngân sách quảng cáo, các doanh nghiệp Việt đang mở rộng sang Pháp, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm cơ hội mới.

Thảo Vân