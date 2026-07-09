Bánh kem phủ "tóc rối" gây sốt tại Việt Nam: Nhìn như tóc thật nhưng ai cũng tò mò muốn thử

Thoạt nhìn ai cũng tưởng chiếc bánh bị phủ kín tóc thật, nhưng khi biết nguyên liệu tạo nên lớp "tóc rối" này, nhiều người không khỏi bất ngờ và tò mò muốn thử.

Những ngày gần đây, một trào lưu ẩm thực mới đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Việt Nam. Thay vì được trang trí bằng trái cây, chocolate hay kem tươi như thường thấy, nhiều chiếc bánh sinh nhật lại được phủ kín bởi những sợi màu đen dài, rối bời, khiến không ít người thoạt nhìn tưởng là... tóc thật.

Nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi thử món bánh kem tóc tiên đang gây sốt. Ảnh: Ninh Anh Bùi.

Vẻ ngoài khác lạ của chiếc bánh nhanh chóng trở thành tâm điểm trên TikTok và Facebook. Nhiều bạn trẻ hào hứng đặt mua để trải nghiệm, đồng thời quay video ghi lại phản ứng của người thân, bạn bè khi lần đầu nhìn thấy chiếc bánh "đầy tóc". Chính hiệu ứng đánh lừa thị giác đã giúp những đoạn clip này thu về hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem.

Xu hướng này cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người thích thú với ý tưởng sáng tạo, độc đáo và không ngần ngại thử ngay phần "tóc" trên mặt bánh. Ngược lại, nhiều người cho biết chỉ cần nhìn lớp sợi đen phủ kín chiếc bánh đã đủ khiến họ "mất cảm giác ngon miệng" vì quá giống tóc người.

Các bạn trẻ thi nhau thử bánh kem tóc tiên. Ảnh: Vy Cát Lai.

Thực tế, phần "tóc rối" không phải tóc thật mà là rong tóc tiên - một loại rong biển dạng sợi được sử dụng phổ biến trong ẩm thực của nhiều quốc gia châu Á. Với đặc điểm sợi dài, mảnh, màu đen bóng và dai nhẹ sau khi ngâm nước, rong tóc tiên tạo nên hiệu ứng thị giác chân thực, trở thành nguyên liệu hoàn hảo cho trào lưu bánh kem đang gây sốt.

Loại rong nhìn như tóc rối gây "ám ảnh" nhưng lại là siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng

Rong tóc tiên là tên gọi phổ biến của một số loại rong biển có dạng sợi nhỏ, dài, màu nâu đen hoặc đen bóng. Khi còn khô, rong khá cứng và giòn, nhưng chỉ sau 15-30 phút ngâm nước, các sợi rong sẽ nở mềm, dai nhẹ và có hình dáng giống những sợi tóc dài, vì vậy được gọi là "tóc tiên".

Loại rong này được khai thác hoặc nuôi trồng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Từ lâu, rong tóc tiên đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn và món tráng miệng.

Rong gần như không có mùi tanh, vị khá nhạt nên rất dễ kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác. Giá trị của rong nằm nhiều ở kết cấu dai giòn đặc trưng hơn là hương vị.

Trong trào lưu bánh kem "tóc rối", rong tóc tiên chủ yếu đóng vai trò tạo hiệu ứng thị giác. Khi ăn cùng lớp kem béo ngậy, vị rong khá nhẹ, gần như không làm thay đổi hương vị của bánh.

Không chỉ gây tò mò bởi vẻ ngoài, rong tóc tiên còn là thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Chiếc bánh sừng bò rong tóc tiên tạo nên "cơn sốt" tại Thái Lan đầu tháng 7. Ảnh: Dexerto.

Loại rong này chứa nhiều chất xơ hòa tan cùng các khoáng chất như iod, canxi, magie, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ bổ sung khoáng chất và góp phần tăng cường sức khỏe.

Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng có thể khác nhau tùy từng loại rong cũng như cách chế biến. Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng với lượng vừa phải, đặc biệt đối với người mắc các bệnh về tuyến giáp hoặc cần kiểm soát lượng iod trong khẩu phần ăn.

Trước khi chế biến, rong cần được ngâm và rửa kỹ để loại bỏ cát, muối và các tạp chất còn bám trên sợi rong.

Rong tóc tiên giá bao nhiêu?

Hiện rong tóc tiên được bán khá phổ biến tại các cửa hàng thực phẩm khô, cửa hàng nguyên liệu làm bánh và các sàn thương mại điện tử.

Giá tham khảo trên thị trường:

Rong tóc tiên khô 50 g: 25.000–50.000 đồng.

Rong tóc tiên khô 100 g: 50.000–100.000 đồng.

Rong tóc tiên khô 500 g: 200.000–400.000 đồng.

Loại tuyển chọn hoặc nhập khẩu: khoảng 450.000–700.000 đồng/kg.

Mức giá có thể thay đổi tùy nguồn gốc, chất lượng và thời điểm bán.

Gợi ý những món ngon từ rong tóc tiên

Gỏi rong tóc tiên tôm thịt

Đây là món ăn thanh mát, rất thích hợp trong mùa hè. Rong được trộn cùng tôm luộc, thịt ba chỉ, cà rốt, dưa leo và rau thơm, sau đó rưới nước mắm chua ngọt. Độ dai giòn của rong kết hợp vị ngọt của tôm thịt tạo nên món khai vị hấp dẫn.

Canh rong tóc tiên

Rong tóc tiên thường được nấu với tôm, cua, mực hoặc thịt bằm để tạo nên món canh ngọt thanh. Khi chín, rong vẫn giữ được độ giòn nhẹ, giúp món ăn thêm hấp dẫn. Một số nơi còn cho thêm nấm, gừng hoặc trứng cút để tăng hương vị.

Rong tóc tiên xào nấm và rau củ

Đây là lựa chọn phù hợp cho người ăn chay hoặc muốn bổ sung nhiều chất xơ. Rong được xào cùng nấm, cà rốt, bắp non, ớt chuông và các loại rau xanh, chỉ cần nêm nước tương, dầu mè và tiêu là đã có món ăn thơm ngon, ít chất béo.