Loại cá thịt ngọt, dai lại ít tanh, đặc sản nhiều người ưa thích

Là đặc sản của biển miền Trung, loại cá này có vị ngọt tự nhiên, ít tanh hơn nhiều loại cá biển khác, đặc biệt là phần xương mềm giúp dễ dàng thưởng thức.

Cá dò từ lâu đã được xem là một trong những đặc sản nổi bật của vùng biển miền Trung. Với thân hình thon dài, màu trắng bạc, loại cá này thường sinh sống ở vùng nước mặn ven bờ.

Không chỉ gắn liền với đời sống ngư dân, cá dò còn dần trở thành nguyên liệu được ưa chuộng trong ẩm thực Việt nhờ hương vị thanh nhẹ, dễ chế biến và giàu giá trị dinh dưỡng.

Cá dò được xem là một trong những đặc sản của biển miền Trung. (Ảnh minh họa từ Internet).

Về hình dáng, cá dò có kích thước nhỏ, trung bình từ 10 - 20cm, thân tròn, thịt trắng và săn, khi chế biến không bị bở. Cá có vị ngọt tự nhiên, ít tanh hơn nhiều loại cá biển khác, đặc biệt là phần xương mềm giúp dễ dàng thưởng thức.

Theo ngư dân địa phương, cá dò xuất hiện nhiều nhất vào thời gian giao mùa, đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 7 hằng năm. Đây cũng là mùa đánh bắt rộn ràng nhất của các vùng biển miền Trung, khi từng mẻ cá tươi theo thuyền cập bến mang lại nguồn thu ổn định cho người dân.

Nhờ tính chất thân mềm, thịt chắc, cá dò phù hợp với nhiều cách chế biến khác nhau. Trong đời sống thường nhật, người dân miền Trung thường dùng cá dò để nấu canh chua, kho rim hoặc chiên giòn.

Trong đó, món cá dò chiên được xem là cách chế biến phổ biến nhất. Cá tươi sau khi làm sạch, ướp nhẹ gia vị rồi thả vào chảo dầu nóng, vàng giòn bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ ngọt và mềm bên trong.

Khi ăn, lớp da giòn rụm, thịt ngọt đậm đà, chấm nước mắm tỏi ớt và ăn kèm rau sống, dưa leo thì ngon khó cưỡng.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, người miền Trung còn thích nướng cá dò trên than hồng. Cá được ướp sả, ớt, tiêu rồi nướng đến khi da xém nhẹ, dậy mùi thơm nức. Món nướng vừa béo vừa thơm, cuốn bánh tráng hay ăn cùng cơm trắng đều hợp.

Với những ai thích món nước, canh chua cá dò là lựa chọn thanh mát ngày hè. Vị chua nhẹ của me, dứa hay lá giang hòa cùng vị ngọt của cá tạo nên món ăn giản dị mà tinh tế.

Món cá dò nấu canh chua được nhiều người ưa thích. (Ảnh minh họa từ Internet).

Một số nhà hàng hải sản miền Trung còn nâng tầm món cá này bằng cách chế biến lẩu cá dò lá giang, cá dò nấu măng chua hay cá dò kho nghệ - món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực miền Trung với vị cay, thơm và màu vàng đặc trưng.

Không chỉ ngon, cá dò còn giàu dinh dưỡng. Thịt cá chứa nhiều protein, omega-3, vitamin A, D cùng khoáng chất như canxi, phốt pho tốt cho tim mạch, trí não và hệ xương khớp. Nhờ đặc điểm ít tanh và dễ tiêu, cá dò phù hợp cho cả trẻ nhỏ lẫn người cao tuổi.

Với người miền Trung, cá dò không chỉ là thực phẩm mà còn là hương vị của tuổi thơ, là ký ức về những buổi sớm theo thuyền ra khơi và niềm vui khi mẻ cá đầu mùa đầy tươi rói.

Và đối với du khách, cá dò là minh chứng cho sự phong phú của biển Việt Nam, là hương vị đáng nhớ mỗi khi nhắc đến dải đất miền Trung đầy nắng gió.

(theo saostar, kienthuc)