Bảng chi tiêu của người không dám nghĩ đến Tết!

Cuối năm, trong lúc nhiều người tất bật tổng kết công việc, chị H. (32 tuổi, sống tại Hà Nội) dành một buổi tối để làm việc mà chị vẫn gọi vui là “soát ví cuối năm” để liệt kê toàn bộ chi tiêu Tết. Chị H. ghi các khoản chi “sương sương” cho dịp Tết sắp tới gồm những khoản như biếu ông bà, lì xì trẻ con, tiền xe về quê, quà cáp, quần áo mới. Song, con số tổng kết đã lên tới hơn 17 triệu đồng khiến chị H. hốt hoảng.

Theo đó, chị H. cho biết cả hai vợ chồng chỉ làm công việc bình thường, mức lương trung bình của cả 2 cộng vào cũng chỉ khoảng 16 triệu đồng/tháng. Do đó dù chỉ tạm thời dự tính một vài khoản chi vào Tết nhưng đã hết hơn tháng lương khiến chị H. hoang mang, không biết cần phải tiết kiệm, hạn chế thêm khoản nào dù đã cân nhắc hết sức.

Bảng chi tiêu Tết được dự tính trước

Đi sâu vào bảng chi tiêu mới thấy, có những khoản tiền gần như là mặc định chẳng hạn như biếu hai bên nội, ngoại, mỗi bên khoảng 3 triệu đồng; tiền xe về quê 2 chiều: 3 triệu đồng; mua sắm quần áo Tết cho cả nhà: 2,5 triệu đồng,...

Song, vấn đề lớn nhất nằm ở khoản chi cho tiền lì xì, mừng tuổi cho các cháu trong họ hàng 2 bên gia đình. Theo đó, chị H. đã ghi ra chi tiết, đếm tên từng người cần lì xì. Mức giá mà chị dự tính sẽ mừng đó là khoảng từ 50k - 200k. Tuy nhiên, số phong bao có mệnh giá 200k chiếm phần lớn, nên khi cộng tổng lại đã đẩy mức chi tiêu chung lên con số “cao ngất”.

Chị H. cũng cho rằng với nhiều gia đình, con số 17 triệu đồng có vẻ không quá đáng lo nhưng với gia đình chị thì khác. Bởi nếu chỉ tính riêng vài ngày Tết đã tiêu hết hơn 1 tháng lương, chị H. cảm thấy sẽ rất khó để xoay sở cuộc sống đời thường sau khi ngày lễ qua đi. Chưa kể, vẫn còn nhiều chi phí phát sinh khác chẳng hạn như mua vài món đồ đãi khách, hoa quả thắp hương,...

Khi đăng tải bảng chi tiêu lên hội nhóm kín để hỏi ý kiến, nhiều người cho rằng chị H. đang có phần “thoáng tay” quá mức so với kinh tế trong khoản lì xì. Không ít người đưa ra ý kiến có thể giảm bớt mệnh giá lì xì, vì dù sao đó cũng là phong tục lấy may, không cần thiết phải đặt nặng hay “sĩ diện” với ai.

Song, một số cư dân mạng khác thì lại cho rằng khoản lì xì cũng coi như là “mừng qua mừng lại”, cũng không thể chuẩn bị qua loa. Dẫu vậy, vẫn nên cân nhắc điều chỉnh lại cho hợp với chi tiêu của gia đình.

Trên thực tế, câu chuyện của chị H. cũng rất nhiều người gặp, phản ánh tình trạng chung rằng Tết ngày càng đắt đỏ. Không phải vì ai cũng muốn ăn chơi, tận hưởng mà có nhiều khoản chi vốn rất khó để cắt giảm, rút bớt ở đâu cũng thấy không hợp lý.

Ở các nhóm lao động phổ thông, không hiếm thấy những bảng chi tương tự. Có người chi 12 triệu, người chi 20 triệu, người cắt tối đa vẫn không xuống dưới 10 triệu. Bởi nếu gạch bỏ một mục, người trong cuộc luôn cảm thấy mình thiếu sót. Khi thu nhập trung bình không tăng quá nhiều trong khi chi phí Tết tăng đều hằng năm, áp lực càng rõ.

Nhiều người bày tỏ dù đã cố tiết kiệm chọn giỏ quà vừa phải, giảm quần áo mới từ 4 - 5 bộ xuống còn 1 - 2 bộ, hạn chế mua đồ trang trí nhưng Tết vẫn có những khoản “bất khả kháng”.

Nhìn vào bảng chi tiêu, dễ thấy Tết không chỉ là sum vầy, mà còn là một bài toán tài chính phải giải mỗi năm. Chính vì vậy nhiều người cho rằng việc liệt kê chi tiết, rõ ràng từ sớm cũng là điều quan trọng. Nhất là trong bối cảnh thu nhập của nhiều gia đình trẻ không tăng kịp với chi phí lễ Tết, việc nhìn thẳng vào con số, tính toán sớm và chi tiêu có chiến lược có lẽ là cách duy nhất để Tết vừa đủ đầy, vừa đỡ áp lực.