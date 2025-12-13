Bị nhắc vì cho chó uống cốc của quán, khách tức giận xưng "mày - tao", mắng chủ quán "thái độ cành cao"

Những chia sẻ của một chủ quán cafe ở Hà Nội trên báo Dân Trí về việc khách cho chó uống nước bằng cốc của quán đang trở thành chủ đề tranh luận khá rôm rả trên các diễn đàn, mạng xã hội. Theo chia sẻ của chị Thùy Linh, chủ quan cafe nằm ở Phương Canh, phường Xuân Phương (Hà Nội) cho hay sự việc xảy ra vào chiều ngày 7/12.

Thời điểm đó khi đang mải dọn dẹp đồ uống và hỗ trợ khách chụp ảnh, chị Linh vô tình nhìn thấy cảnh một vị khách ở bàn kế bên đang cầm cốc inox cho thú cưng uống nước - loại cốc quán phục vụ khách uống thêm nước lọc, không dành cho thú cưng. Thấy vậy, chị Linh vội chạy tới nhắc nhở vì nghĩ khách chưa biết điều này. Tuy nhiên, khách không nói gì. Sau đó, chị Linh vào quầy và nhắc nhân viên cầm cốc nhựa ra ngoài để khách sử dụng cho vật nuôi mang theo.

Khi tới quầy thanh toán, khách nữ tỏ thái độ không thoải mái và nói rằng chưa thấy quán cafe nào lại không cho chó uống nước bằng cốc. Thậm chí, khi nghe chủ quán giải thích, người này còn bắt đầu xưng hô "mày, tao" và nói rằng cách làm của chủ quán thể hiện "thái độ cành cao". Cuối cùng, chị Linh đã yêu cầu khách thanh toán thêm tiền cốc là 30 nghìn đồng và mời vị khách nữ cùng những người đi cùng ra ngoài để tránh ảnh hưởng tới những khách khác.

Hình ảnh khách nữ cho thú cưng uống nước bằng cốc ở quán cafe. (Nguồn ảnh: Dân Trí)

Còn nhớ hồi tháng 7, bài chia sẻ cùng hình ảnh ghi lại cảnh chó, mèo dùng chung dụng cụ ăn uống với khách tại một quán cafe nổi tiếng ở Hà Nội đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự hoang mang, lo lắng và cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến những hình ảnh đó.

Ngay sau đó, quán cafe cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính đây là sơ suất của nhân viên khi chưa kịp cung cấp dụng cụ riêng cho thú cưng của vị khách trong ảnh. Quán cafe khẳng định luôn có bát riêng dành cho chó mèo, được cất giữ tách biệt hoàn toàn với dụng cụ dùng cho khách. Những bát này được mang dành riêng cho những bạn chó mèo, và không sử dụng chung với bất kỳ vật dụng nào khác.

Việc nên hay không nên cho thú cưng đến hàng quán vẫn luôn là chủ đề "nóng", gây nên rất nhiều tranh cãi. Với nhiều người, chó mèo vẫn luôn được xem là những thú cưng vô cùng thân thiết, nhiều gia đình còn coi như một thành viên trong nhà, cưng chiều hết mực thậm chí là cho ăn chung, ngủ chung. Tuy nhiên, việc để thú cưng của mình dùng chung cốc, bát khi tới các nhà hàng, quán cafe thì lại là vấn đề khác.