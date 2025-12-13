Ông chủ Thorakao đỉnh cao như thế nào?

Thorakao - thương hiệu mỹ phẩm quen mặt với nhiều thế hệ phụ nữ Việt - từng được xem là một cái tên đã qua thời huy hoàng, không còn đủ sức cạnh tranh giữa thị trường mỹ phẩm náo nhiệt với những thương hiệu ngoại nhập được quảng bá rầm rộ. Thế nhưng thời gian gần đây, Thorakao bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý nhờ câu chuyện “hồi sinh” thương hiệu hơn 65 năm tuổi với sản phẩm chất lượng, giá rẻ.

Sự quan tâm ấy dẫn người ta quay lại nhìn kỹ hành trình bền bỉ của Thorakao, cũng như chân dung người đã âm thầm giữ cho thương hiệu này tồn tại đến hôm nay: Lương y - Tiến sĩ Hoá học - doanh nhân Huỳnh Kỳ Trân.

Ông Huỳnh Kỳ Trân (Ảnh: Doanh nhân trẻ)

Hậu duệ đời thứ 7 của gia đình làm nghề y

Ông Huỳnh Kỳ Trân, sinh năm 1957 tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Tại tọa đàm Uni Tour do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức hồi tháng 11/2025 vừa qua, ông Trân cho biết mình là hậu duệ đời thứ 7 trong gia đình có truyền thống làm nghề y nên từ bé đã được dạy nho y lý số, được dạy phải luôn sống có đức. Về sau, ông cũng chọn con đường học thuật.

Theo thông tin từ Tổ chức kỷ lục Việt Nam, ông Trân theo học tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Năm 1982 ông tốt nghiệp đại học và được phân công làm giảng viên thực hành khoa hóa tại trường đại học Bách khoa TP.HCM.

Đến năm 1996, giảng viên Huỳnh Kỳ Trân tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Mở bán công TP.HCM. Năm 2001, ThS. Huỳnh Kỳ Trân được cấp bằng Lương y Đa khoa (Lương y Quốc gia) của Bộ Y tế với chuyên môn y dược học cổ truyền (tương đương đông dược sĩ và bác sĩ đông y).

Ông Trân là Tiến sĩ Hoá học

Đến năm 2013, lương y Huỳnh Kỳ Trân được cấp bằng Tiến sĩ đào tạo tại Viện Hàn lâm quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga (IASS). Từ đó đến nay, TS. Huỳnh Kỳ Trân làm Phó viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Phát triển công nghệ và Đào tạo TP.HCM, giảng viên thỉnh giảng nhiều trường đại học tại TP.HCM.

Đồng thời ông đảm nhận nhiều vị trí, chức vụ khác trong các hội đoàn, câu lạc bộ doanh nhân, quỹ khởi nghiệp, hỗ trợ và công tác thiện nguyện xã hội,... như Phó Chủ tịch Hội Hóa học TP.HCM, Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp Bến Tre, Chủ tịch CLB Doanh nhân Bến Tre tại TP.HCM,...

Ông Huỳnh Kỳ Trân trong dịp nhận bằng Tiến sĩ năm 2013

Không chỉ là nhà khoa học, ông Huỳnh Kỳ Trân còn được công nhận là nhà sáng chế. Ông là tác giả của nhiều nghiên cứu và quy trình chiết xuất hoạt chất từ thiên nhiên, nổi bật là các công trình liên quan đến tinh dầu lá trầu không với khả năng kháng khuẩn, kháng virus.

Các sáng chế này đã được cấp bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ và là cơ sở để ông được xác lập Kỷ lục Việt Nam, sau đó là Kỷ lục châu Á và Kỷ lục thế giới bởi các tổ chức kỷ lục trong và ngoài nước. Danh xưng “kỷ lục gia” của ông xuất phát từ chính các ghi nhận này trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ứng dụng.

Ông Trân là nhà sáng chế, kỷ lục gia (Ảnh: VietKings)

Làm kinh doanh kiểu nhà khoa học

Có thể thấy ông Huỳnh Kỳ Trân được đào tạo bài bản về hóa học, kết hợp kiến thức Đông y, dược học và khoa học kỹ thuật. Vì vậy trong quá trình sản xuất và kinh doanh, ông Trân cũng tập trung vào chất lượng sản phẩm.

Theo đó, ông Huỳnh Kỳ Trân kết hôn với bà Võ Thị Ánh Nguyệt - con gái bà Hà Thị Lan Hảo (bà Lan Hảo là nhà sáng lập thương hiệu Thorakao). Khoảng cuối những năm 1970 - đầu 1980, bà Lan Hảo quyết định ra nước ngoài sinh sống cùng các con, công ty được giao lại cho con gái và con rể.

Ông Huỳnh Kỳ Trân và bà Võ Thị Ánh Nguyệt

Thừa kế thương hiệu của mẹ vợ trong thời điểm thử thách nhất, ông Trân và vợ duy trì hoạt động cầm chừng với quy mô nhỏ nhưng không bỏ cuộc. Nền tảng khoa học giúp ông không chỉ quản lý doanh nghiệp mà còn trực tiếp tham gia nghiên cứu công thức, quy trình sản xuất mỹ phẩm và các chế phẩm từ thiên nhiên.

Tại tọa đàm Uni Tour, ông Trân cho biết mình hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm làm đẹp cho hiệu quả tức thời bằng các thành phần gây hại hoặc xây dựng hình ảnh hào nhoáng bằng quảng cáo và bao bì đắt đỏ. Nhưng đó là điều ông và thương hiệu kiên quyết không làm, vì trái với đạo lý của nghề thuốc và gây tổn hại lâu dài cho người dùng.

Từ năm 1990 - 2016, nắm bắt cơ chế mở cửa, vợ chồng ông Trân từng bước đưa Thorakao quay lại thị trường, mở rộng phân phối trên cả nước. Doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng, gia công thêm nhiều dòng sản phẩm, tiếp cận thị trường xuất khẩu và nhận được lời đề nghị hợp tác hoặc mua lại từ các đối tác nước ngoài.

(Ảnh tư liệu)

Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ doanh thu nội địa của Thorakao đang ngày một tăng lên, ước tính 50% trong năm 2025.

Bản thân ông Trân hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo (Thorakao). Ông cũng là người gắn bó và trực tiếp điều hành Thorakao trong thời gian dài nhất.

Trong vai trò lãnh đạo Thorakao, ông Huỳnh Kỳ Trân được biết đến là người kiên định với triết lý kinh doanh đặt đạo đức nghề nghiệp lên trên lợi nhuận. Ông nhiều lần từ chối các đề nghị liên doanh, mua cổ phần từ đối tác nước ngoài dù có giá trị lớn, với mong muốn giữ Thorakao là doanh nghiệp gia đình và duy trì phân khúc bình dân. Theo ông, mỹ phẩm không thể đánh đổi sức khỏe người dùng để lấy hiệu quả tức thời, cũng không nên đẩy giá bán bằng quảng cáo hay bao bì xa xỉ.

