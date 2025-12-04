Mẹ đơn thân được cụ ông trả lương 10 triệu/tháng, làm xuyên Tết: Được đáp ứng nguyện vọng là vui rồi!

*Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu thu hút lương tương tác cao.

Câu chuyện về một người giúp việc 38 tuổi chấp nhận làm xuyên Tết với mức lương chỉ gần 3.000 tệ/tháng (khoảng 10 triệu đồng), nhưng vẫn khẳng định “hạnh phúc lắm”, đang thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng Xiaohongshu (Trung Quốc).

Không phải mức lương hay khối lượng công việc khiến dân mạng bàn tán, mà là lý do khiến người phụ nữ này cảm thấy “được nhiều hơn mất” khi nhận việc chăm sóc một cụ ông bị tai biến trong căn nhà rộng 180m2 ở Chiết Giang.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô Lý, 38 tuổi, một bà mẹ đơn thân ở vùng nông thôn. Hôn nhân đổ vỡ đã lấy đi của cô tất cả: chồng cũ lừa bán sạch tài sản, để lại khoản nợ lớn rồi biến mất, buộc cô vừa ly hôn, vừa nuôi con nhỏ, vừa gồng mình xoay xở cuộc sống. “Không nhà, không tiền, không lối thoát, ” cô viết trong bài đăng.

Ảnh minh họa.

Điều duy nhất cô nghĩ đến là phải tìm một công việc, cho dù vất vả đến đâu, miễn là hai mẹ con có chỗ để dựa vào.

Thông qua người quen, cô tìm được công việc giúp việc toàn thời gian cho một cụ ông họ Lý, 76 tuổi, bị tai biến và phải ngồi xe lăn. Căn nhà của cụ rộng gần 180m2, có sân vườn, con cháu đều đi làm nên ban ngày chỉ còn một mình cụ ở nhà.

Điều khiến cô Lý đồng ý ngay lập tức, không mặc cả, chính là việc gia đình cụ cho phép con trai cô - cậu bé bé 8 tuổi lên thành phố ở cùng mẹ và sống ngay trong nhà. Thằng bé được dành phòng riêng, có góc học tập, có người lớn trông khi mẹ bận chăm cụ. “Mức lương 3.000 tệ/tháng không cao, làm xuyên Tết cũng không thưởng, nhưng mà… được như vậy là vui rồi,” cô chia sẻ.

Công việc của cô bắt đầu từ 5 giờ sáng mỗi ngày. Cô kiểm tra tình trạng sức khỏe của cụ, thay bỉm, vệ sinh, chuẩn bị bữa sáng rồi đưa cụ ra sân hít khí trời.

Dù bị tai biến, cụ ông vẫn minh mẫn, thích trò chuyện, thích xem thằng bé chạy nhảy trong sân. Những lúc cô Lý bận giặt giũ hay dọn dẹp, cụ chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đứa trẻ chơi đùa rồi mỉm cười, điều mà chính con cháu cụ cũng hiếm khi được thấy.

Căn nhà rộng khiến mọi việc vệ sinh, nấu ăn, giặt giũ dồn hết lên vai một mình cô. Khó khăn nhất vẫn là việc hỗ trợ cụ di chuyển: nâng cụ từ giường sang xe lăn, tắm rửa, thay quần áo… đều cần nhiều sức.

Ảnh minh họa.

Có hôm giữa đêm cụ không ngủ được, ho nhiều hay muốn đi vệ sinh, cô phải dậy 3 - 4 lần. Nhưng với cô, những điều ấy cuối cùng cũng thành “quen rồi”. Bởi đổi lại, mỗi sáng cô được đưa con đến xe buýt đi học, buổi trưa hai mẹ con có thể ăn cùng nhau, và thằng bé có một mái nhà đúng nghĩa để trở về.

Cô gọi đó là “cuộc sống tươm tất đầu tiên sau nhiều năm”. Không còn cảnh con phải gửi hết nhà này đến nhà kia, không còn lo hôm nay ăn gì hay tối ngủ đâu, không còn cảm giác hai mẹ con chỉ đang trôi nổi qua ngày.

Gia đình cụ Lý nói rõ từ đầu rằng Tết cô sẽ không được nghỉ vì người già thời điểm này dễ đau ốm, con cháu thì bận rộn việc nhà, nhưng cô chỉ cười: “Tết trước hai mẹ con tôi kéo va li đi hết nơi này đến nơi khác. Năm nay con tôi có giường để nằm, có bữa cơm nóng, có tiếng người trong nhà… vậy là Tết rồi.”

Nhiều người xúc động nhất khi đọc đến câu cô viết: “Tôi không cần thưởng Tết. Tôi cần nơi cho con tôi lớn lên tử tế.” Song, nhà ông Lý vẫn thưởng Tết cho cô Lam 2 tháng lương vì sự chăm chi, chu đáo.

Sự gắn bó giữa hai mẹ con với gia đình cụ Lý cũng lớn dần theo thời gian. Cụ ban đầu hơi khó tính, nhưng thấy cô vất vả, cụ hay bảo cháu mang nước ấm cho cô Lý. Thấy thằng bé khoe điểm tốt, cụ lấy ngay bao lì xì từ ngăn bàn đưa: “Cháu học giỏi thì sau này đỡ khổ như mẹ cháu.” Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến cô Lý bật khóc trong đêm.

Dân mạng gọi đây là “một cuộc trao đổi tử tế”: cô Lý dùng sức lực và sự tận tâm chăm người già, còn gia đình cụ dành lại cho hai mẹ con mái nhà, cảm giác an toàn và một tương lai ổn định. Mức lương không cao, nhưng đổi lại là cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời.

Cuối bài đăng, cô viết một câu khiến hàng trăm người phải dừng lại suy nghĩ: “ Tôi không chọn được quá khứ, nhưng hiện tại tôi được chọn cách sống. Chỉ cần con tôi ngủ trong một căn phòng an toàn, tôi làm bao nhiêu cũng được.”



