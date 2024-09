Bản thiết kế album gây khó chịu vô cùng

Cuốn photobook nằm trong album của LOOSSEMBLE in các bức hình từng thành viên trong nhóm. Thế nhưng thay vì in vào chính diện mỗi trang của photobook, hình ảnh gương mặt của các nữ idol lại được in ở giữa và chiếm hầu hết diện tích bức ảnh.

Đáng nói không chỉ một mà tất cả thành viên của LOOSSEMBLE đều phải chịu cảnh tương tự. Các fan cầm trên tay cuốn photobook này quả thật không biết nên khóc hay nên cười bởi có lật cỡ nào thì “ngũ quan’ của idol cũng méo xẹo và không thể nhận ra.

Gương mặt của các thành viên đều được in vào chính giữa cuốn photobook

Ngũ quan méo xẹo của các nữ idol khiến fan chỉ biết khóc thét

Lỗi in ấn khó có thể chấp nhận của công ty chủ quản nhóm LOOSSEMBLE

Cư dân mạng cũng phải “cạn lời” với cuốn photobook “khó chịu vô cùng” của nhóm nhạc nữ

Một số bình luận của cộng đồng mạng Hàn Quốc:

- Đúng là một huyền thoại đấy.

- Tiêu chuẩn in ấn như nào cũng không biết hả.

- Không ai kiểm tra trước khi in hay sao.

- Thật điên rồ haha.

- Cảm giác như công ty in ấn đã cảnh báo điều này rồi nhưng công ty vẫn cho in hàng loạt vậy.

- Không thể tin nổi vào mắt luôn á.

LOOSSEMBLE được thành lập bởi CTDE&M bao gồm 5 thành viên: Loona, HyunJin, YeoJin, ViVi, Go Won, và HyeJu. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 15/9/2023 với EP Loossemble cùng bài hát chủ đề Sensitive. Hiện nhóm vừa chính thức trở lại với mini album One Of A Kind cùng 8 ca khúc.

Clip màn trình diễn TTYL - LOOSSEMBLE tại M Countdown ngày 5/9