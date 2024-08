Năm 2024 đánh dấu sự trở lại rầm rộ của những nữ ca sĩ đình đám, trong đó có cả những cái tên đã vắng bóng trên thị trường âm nhạc suốt 1 thời gian dài. Có thể kể đến như Beyoncé - Taylor Swift ra nhạc đều như vắt tranh, Ariana Grande tái xuất làng nhạc sau 4 năm, Billie Eilish tiếp tục chứng minh “tuổi trẻ tài cao", Katy Perry chuẩn bị trở lại với album mới 143 … Bên cạnh đó, cũng có nhiều lời đồn đoán về việc Lady Gaga rục rịch comeback bằng 1 album hoành tráng kể từ Chromatica năm 2020.

Thị trường âm nhạc đang vô cùng sôi động nên một số khán giả vẫn hi vọng một cái tên đã "ở ẩn" trong nhiều năm cũng sẽ góp vui bằng việc ra nhạc mới, không ai khác ngoài Rihanna.

Rihanna không ra album mới suốt 8 năm

Gần 10 năm không có album mới, thi thoảng chạy show cho đỡ nhớ nghề

Kể từ album Anti năm 2016, Rihanna không ra mắt thêm bất kì sản phẩm âm nhạc chính thức nào nhưng khổ nỗi, “tổ nghệ thuật” vẫn cứ chiếu rọi vào cô! Lượt stream trên Spotify đổ về cái tên Rihanna vẫn vô cùng đều đặn, luôn nằm trong top 10 nghệ sĩ nữ được nghe nhiều nhất trên nền tảng này mỗi tháng, bất chấp đã có nhiều thế hệ nghệ sĩ đến rồi đi. Gần đây, một trang thống kê doanh số đã đưa ra số liệu về việc bán album của Rihanna trong năm 2024. Cụ thể, nữ ca sĩ đã bán được hơn 1 triệu bản album trong năm 2014 dù không cho ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào.

Album gần nhất của Rihanna là Anti vào năm 2016

Mặc dù không phát hành album mới nhưng suốt 8 năm qua, cô vẫn miệt mài tham gia các bộ phim bom tấn với vai trò diễn viên, điển hình như Ocean 8. Có thể nói, cô vẫn tích cực “chạy show” dù đang mang thai. Cô còn được mời trình diễn ở Oscar 2023 với ca khúc Lift Me Up - nhạc phim Wakanda Forever . Hình ảnh giọng ca Umbrella xuất hiện tại “siêu sân khấu” Super Bowl vào năm ngoái đã trở thành một biểu tượng khó phai trong lòng fan nhạc.

Full phần trình diễn của Rihanna ở Super Bowl LVII Halftime Show

Rihanna hát Lift Me Up ở Oscar

Rihanna vẫn tham gia biểu diễn ở 1 số sự kiện lớn

Gần đây nhất, Rihanna còn gây xôn xao khi xuất hiện biểu diễn tại lễ cưới của con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ. Theo nhiều nguồn tin, để mời được nữ ca sĩ tham dự, tỷ phú Mukesh Ambani đã phải trả cho cô 6 triệu USD (Khoảng 147 tỷ đồng). Với số tiền nhận được, Rihanna hiện đang là nữ ca sĩ có cát-xê hát đám cưới cao nhất trong showbiz từng ghi nhận.

Nữ ca sĩ được mời biểu diễn ở đám cưới với cát xê khủng

Vì sao fan luôn mong chờ màn comeback của Rihanna?

Kể từ khi debut đến nay, Rihanna sở hữu bộ sưu tập hit đồ sộ cùng loạt giải thưởng danh giá. Ngay từ hồi trung học, cô đã được nhà sản xuất thu âm người Mỹ Evan Rogers chú ý tới. Giọng ca Umbrella nhanh chóng thành công khi phát hành Music of the Sun (2005) và A Girl Like Me (2006). Hai album đầu tay của cô đã ngay lập tức xuất hiện trong top 10 bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200 của Mỹ. Sau này, Rihanna tiếp tục gặt hái thành công trong những album tiếp theo: Rated R (2009), Loud (2010), Talk That Talk (2011), và Unapologetic (2012) . Với hơn 250 triệu đĩa hát bán ra trên khắp thế giới, Rihanna là một trong những ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại. Nữ ca sĩ đã xuất sắc “bỏ túi” được rất nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín tại Mỹ, trong đó có 9 giải Grammy.

Rihanna được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá

Cô thường xuyên đứng đầu các BXH trên toàn cầu khi kết hợp nhạc pop, dancehall, R&B, EDM với chất liệu đương đại. Đến nay, cô đã đạt được 14 vị trí quán quân trên BXH Billboard Hot 100 và là nghệ sĩ đến từ Barbados thứ hai giành được Grammy. Năm 2021, Rihanna được vinh danh là Anh hùng dân tộc quê nhà, cô nhận đón nhận danh hiệu Người xuất sắc thật sự .

Nhưng trải qua gần 1 thập kỷ không ra album mới, người hâm mộ của Rihanna từ lâu cũng đã thôi gieo hi vọng, tắt lửa lòng từ lâu. Chuyện không thèm hát hò đã là gì khi so với việc Rihanna trực tiếp “dằn mặt” người hâm mộ của mình khi liên tục bị hỏi về album mới trên chính sóng livestream, thậm chí gọi họ bằng ngôn từ có phần nhạy cảm. Cô không kìm chế được cơn tức giận và đã văng tục trên buổi livestream: “ Nếu mà những kẻ ******* như bạn còn hỏi tôi về album trong lúc tôi đang cố giải cứu thế giới thì hãy coi chừng!”.

Cô từng gây chấn động MXH khi mặc chiếc áo với dòng chữ: “I'm retired” - “Tôi nghỉ hưu/giải nghệ!”

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Rihanna tiết lộ rằng cô đã quyết định bắt đầu lại quá trình sáng tác cho album thứ 9.

“Tôi muốn album này phải thực sự đặc biệt và khác biệt so với những gì tôi đã làm trước đây”, cô chia sẻ: “Tôi đã thử nghiệm nhiều âm thanh và phong cách khác nhau, nhưng cuối cùng, tôi cảm thấy cần phải bắt đầu lại từ đầu để tạo ra một tác phẩm thật sự độc đáo”.

Trở thành tỷ phú nhờ rẽ hướng làm thời trang

Nhiều người cho rằng công việc kinh doanh thuận lợi của Rihanna là lý do cô “lười” ra nhạc. Năm 2017, Rihanna chính thức thông báo về sự ra đời của thương hiệu mỹ phẩm do chính cô sáng lập mang tên Fenty Beauty theo hình thức liên doanh với LVMH, tập đoàn quốc tế của Pháp chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ với người đứng đầu là “ông trùm” Bernard Arnault. Rihanna nói rõ rằng mục tiêu cốt lõi của Fenty là phục vụ "mọi kiểu phụ nữ", đón nhận "mọi tông màu da". Chỉ trong một tháng sau khi ra mắt, Fenty Beauty đã đạt được doanh thu tổng cộng 72 triệu USD (gần 2000 tỷ VNĐ), chứng kiến tình trạng cháy hàng trên diện rộng. Đặc biệt, Fenty Beauty còn vinh dự được Forbes liệt kê vào danh sách những phát minh xuất sắc nhất của năm 2017.

Nữ ca sĩ trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh mỹ phẩm

Bernard Arnault, Giám đốc điều hành của LVMH, báo cáo rằng doanh thu của Fenty Beauty đạt gần 573 triệu USD (khoảng 14.530 tỷ VNĐ) vào cuối năm 2018. Forbes ghi nhận rằng trong 15 tháng đầu tiên hoạt động, Fenty Beauty đã tạo ra doanh thu 570 triệu USD vào năm 2018. Tổng thể doanh nghiệp được định giá 2,8 tỷ USD (khoảng 71.0008 tỷ VNĐ) , trong đó Rihanna, Giám đốc điều hành, sở hữu 50% cổ phần kinh doanh.

Chỉ một năm sau, Rihanna lại tiếp tục tung ra dòng sản phẩm nội y với chín mươi mẫu nội y, đồ ngủ và nhiều phụ kiện độc đáo.

Mới đây, cô cũng gây sốt khi gia nhập thị trường livestream trên Douyin nhằm quảng bá các sản phẩm từ thương hiệu làm đẹp của mình. Được biết việc Rihanna gia nhập đường đua livestream không phải là hành động ngẫu hứng mà nằm trong kế hoạch kinh doanh bài bản được lên kế hoạch từ nhiều tháng qua. Fenty Beauty vốn đã tấn công thị trường Hồng Kông và Macau từ năm 2019 nhưng đến ngày 1.4 vừa qua, thương hiệu này mới chính thức ra mắt tại thị trường đại lục. Sự kiện livestream này đã khiến khán giả không tin vào mắt mình cứ ngỡ đây là sản phẩm của…trí tuệ nhân tạo AI.

Rihanna gây sốt khi xuất hiện trong một buổi livestream trên Douyin tháng 4 vừa qua

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Rihanna liên tiếp có tên trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ kể từ năm 2021. Theo thống kê của Forbes , chủ nhân hit Umbrella đang sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ USD (khoảng 35.501 tỷ VNĐ), chủ yếu đến từ việc kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm, dòng nội y riêng.

Chủ nhân của 9 giải Grammy từng cho biết, cô muốn sử dụng gia tài của mình để làm những việc to lớn hơn cho cộng đồng: “Tiền của tôi không dành cho tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ người khác. Thế giới này thực sự có thể khiến bạn tin rằng những điều sai trái cần được ưu tiên và khiến bạn bỏ lỡ giá trị cốt lõi của cuộc sống, cũng như ý nghĩa của việc được sống”.

Những năm qua, Rihanna tập trung vào sự nghiệp kinh doanh và sinh con khiến nhiều người hâm mộ cho rằng ngày mà một trong những “main pop girl" hàng đầu nghiêm túc trở lại với âm nhạc chắc vẫn còn xa lắm!