KISS OF LIFE hiện là nhóm nữ gen 5 dẫn đầu tại Kpop. Xuất phát từ công ty nhỏ, nhóm từng bước “thoát mác" vô danh, liên tiếp gây chú ý với những bản hit ấn tượng. Đội hình 4 thành viên đều từng là thực tập sinh các đế chế giải trí, do đó được đánh giá cao với bộ kỹ năng ổn áp. Nhóm theo đuổi concept trưởng thành, hơi hướng nữ quyền.

KISS OF LIFE - nhóm nhạc gen 5 đang hot hiện nay

Hình tượng của KISS OF LIFE nhiều lần được so với nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK. Nhóm nữ mới thể hiện sự ngưỡng mộ với đàn chị, liên tục “tri ân” bằng cách cover nhạc BLACKPINK. Tuy nhiên, cũng vì điều này mà KISS OF LIFE bị cư dân mạng mỉa mai là “đeo bám danh tiếng BLACKPINK". Thậm chí, KISS OF LIFE còn có 1 thành viên người Thái được gọi là “bản sao Lisa” - Natty.



Trước khi debut với KISS OF LIFE, Natty đã quen mặt với fan Kpop khi tham gia nhiều show “sống còn", từng tranh suất debut cùng TWICE, fromis-9. May mắn không mỉm cười, Natty vẫn không bỏ cuộc, cô tiếp tục ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Nhưng suốt hành trình này, Natty mờ nhạt giữa thị trường Kpop quá nhiều sự cạnh tranh.

Natty - thành viên người Thái

... được gọi là "bản sao Lisa

Thành công thực sự đến với nữ idol người Thái khi cô gia nhập đội hình KISS OF LIFE. Cùng quê hương, cùng có khả năng nhảy tốt và vóc dáng gợi cảm, Natty thường được ví như “Lisa 2.0".

Mới đây, một phân đoạn Natty cover ca khúc Black từ năm ngoái viral trở lại, gây tranh cãi trên các nền tảng. Black là ca khúc nằm trong album One of a Kind của G-Dragon, có Jennie góp giọng. Bài hát phát hành năm 2013, trước khi Jennie debut cùng BLACKPINK.

Phân đoạn Natty cover line của Jennie trong Black đang viral trở lại

Thời điểm này, Jennie là thực tập sinh hiếm hoi của YG được ưu ái góp giọng, lên sân khấu quảng bá với “ông hoàng Kpop". Cũng vì lý do này, Jennie được gọi là “công chúa YG". Nữ rapper BLACKPINK sớm bộc lộ tố chất ngôi sao cùng giọng hát độc đáo qua bài Black. Nhắc đến top những màn collab ấn tượng nhất của gà nhà YG, Black sẽ được fan điểm tên.

Jennie thời chưa debut, đứng chung sân khấu với G-Dragon

Thần thái đỉnh cao của Jennie thời còn là thực tập sinh

Vì bài hát mang tính biểu tượng, màn cover của Natty bị dân tình “soi" kỹ hơn bình thường. Song, thay vì những lời khen có cánh thường thấy, Natty vấp phải nhiều lời chê bai. Giọng của nữ idol người Thái bị nhận xét là thiếu độ rung và độc đáo, so với Jennie thời chưa debut là “một trời một vực". Chưa kể, giọng Natty khá mỏng và yếu, hát bị lộ hơi thở, dính nasal. Những điều này khiến khán giả khó chịu khi nghe.

Natty và Julie cover Black

Phân đoạn của Natty gây tranh cãi dữ dội

Cư dân mạng buông những lời khắt khe nhận xét về bản cover Black của Natty. Thậm chí còn phản đối, cho rằng Natty nên để yên cho bản gốc toả sáng. Trước tranh cãi tiêu cực, fan KISS OF LIFE bảo vệ thần tượng. Đây chỉ là một màn cover tri ân, không nên chỉ trích quá đáng.