Ban nhạc của “tình tin đồn" Taylor Swift bị cấm diễn tại Malaysia sau phát ngôn và nụ hôn đồng giới trên sân khấu

Những ngày gần đây, cộng đồng fan theo dõi USUK xôn xao trước thông tin The 1975 - ban nhạc nổi tiếng nước Anh bị cấm diễn tại Malaysia. Trong show diễn có sự tham gia của The 1975, thời lượng biểu diễn đột ngột bị cắt ngắn và ban nhạc rời khỏi sân khấu vì Matty Healy bày tỏ sự bức xúc về quyền của cộng đồng LGBTQ+ tại Malaysia.

Matty Healy - hát chính của The 1975

Tham gia Good Vibes Festival, Matty Healy đã có chia sẻ gay gắt về một số đạo luật liên quan đến người đồng tính tại Malaysia. Ngay sau đó, tay bass Ross MacDonald bước đến chỗ Matty Healy và cả hai hôn nhau.

The 1975 tiếp tục trình diễn, đến tiết mục thứ 7 I Can't Be More In Love, Matty Healy thông báo với khán giả ban nhạc phải rời đi, "chúng tôi vừa bị cấm ở Kuala Lumpur".

Nụ hôn đồng giới khiến show diễn của The 1975 tại Malaysia phải dừng

Phía BTC festival Good Vibes Festival xác nhận các show còn lại của The 1975 bị huỷ tại Malaysia: “Chúng tôi vô cùng tiếc phải thông báo rằng lịch trình còn lại của Good Vibes Festival 2023, được lên kế hoạch cho hôm nay và ngày mai đã bị hủy bỏ sau hành vi và nhận xét gây tranh cãi của nghệ sĩ người Anh Matty Healy từ ban nhạc The 1975.”

Sự việc trên đã gây ra nhiều trái chiều, người ủng hộ, người phản đối vì có thể sẽ gây khó khăn cho việc Malaysia tổ chức các lễ hội âm nhạc. Nhưng, đa phần ý kiến chỉ ra Matty Healy cố ý gây sự chú ý, bày tỏ quan điểm cá nhân một cách bất chấp. Hành động của Matty có thể gây tổn hại đến cả cộng đồng LGBTQ+ tại Malaysia, chứ không hẳn là ủng hộ.

Quyền tự do ngôn luận vẫn cần phải đúng nơi, đúng thời điểm. Matty Healy đã không tôn trọng chính quốc gia mình đến biểu diễn. Những phát ngôn, hành động quá khích của nam nghệ sĩ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình và các nghệ sĩ khác cùng line-up. Đây không phải lần đầu The 1975 bị cấm biểu diễn tại một quốc gia, trước đây năm 2019 tại Dubai, Matty Healy cũng có một bài phát biểu tương tự rồi sau đó cũng đã hôn một fan nam trong show.

Matty Healy gần đây liên tục được chú ý khi có tin đồn hẹn hò với Taylor Swift

Matty Healy gần đây được truyền thông liên tục gọi tên khi tin đồn hẹn hò với Taylor Swift nổ ra. Cá tính nghệ sĩ mạnh mẽ, giọng ca chính The 1975 liên tục dính vào tranh cãi khi đến biểu diễn tại nhiều quốc gia khác nhau. Matty Healy thường không tìm hiểu về văn hoá đặc trưng, sẵn sàng bày tỏ quan điểm cá nhân hay có hành động quá khích xúc phạm quốc gia nơi mình biểu diễn.