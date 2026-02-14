Băn khoăn của người chưa từng được cầm lương chồng đưa

Chồng không bao giờ chịu đưa lương cho vợ, Tết có cần phải… biếu tiền bố mẹ chồng không? Đó là băn khoăn của cô vợ chưa từng được cầm 1 đồng lương của chồng, trong câu chuyện dưới đây.

Nguyên văn bài đăng của cô

Trong phần bình luận, cô còn cho biết thêm về lý do chồng cô không chịu “góp tiền”, đưa lương: Không có gì to tát cả, chỉ đơn giản là anh thích giữ tiền, thích tiêu tiền mình kiếm ra và việc san sẻ các khoản chi trong nhà, cũng là “tùy theo sở thích của tháng đó” thôi, không có gì cố định.

“Chồng mình thích giữ tiền thôi chứ chẳng nợ nần hay có lý do gì đặc biệt. Mình hỏi mấy lần rồi, lần nào cũng bảo không muốn đưa, mỗi thế, không giải thích gì thêm. Riết mình chán, cũng không còn muốn hỏi nữa” - Cô viết.

Với tình hình như vậy, nhiều người đồng tình cho rằng không ổn. Nhưng đồng thời, tất cả đều khuyên: Chuyện vợ chồng là chuyện vợ chồng, chuyện báo hiếu là chuyện báo hiếu, rạch ròi ra chứ không nên nhập nhằng.

“Nếu bạn không biếu Tết bố mẹ vì tài chính không cho phép, thì được. Chứ còn không biếu vì chồng không chịu đưa lương, trong khi bản thân cũng có thể biếu ông bà 1-2 triệu, thì như thế lại mất hay. Chuyện vợ chồng thì vợ chồng giải quyết với nhau, còn với bố mẹ thì là báo hiếu, nên làm tròn nghĩa vụ chứ đừng chuyện nọ xọ chuyện kia” - Một người khuyên.

“Đúng là cứ đến Tết là y rằng thấy nhiều chuyện lạ thật… Không thích đưa lương cho vợ, đóng góp thì tùy hứng, chẳng hiểu kiểu gì” - Một người thở dài.

“Tết thì vẫn nên cố biếu bố mẹ chồng một ít chứ, trừ khi cùng cực không có tiền thì đành phải thôi. Còn việc chồng không chịu đưa lương cho bạn, nếu nói mãi không được thì thưa phụ huynh bên chồng để nhờ ông bà nói chuyện, dạy lại con” - Một người bày cách.

“Như này là chiều quá chồng sinh hư, quen thói ỷ lại rồi. Không đưa lương thì khoán luôn khoản này khoản kia anh trả, vợ lo tiền ăn uống, điện nước, chồng lo tiền học hành, thăm khám của con. Chẳng hạn thế” - Một người khuyên.

Vì sao “mập mờ” chuyện thu nhập và trách nhiệm tài chính lại khiến vợ chồng dễ xa cách?

1. Mất niềm tin vì thiếu minh bạch

Tiền bạc trong hôn nhân không chỉ là vấn đề của “những con số”, mà còn là niềm tin. Khi một người không rõ thu nhập thực tế của người kia bao nhiêu, có khoản thưởng nào, đang gửi tiền cho ai hay đầu tư vào đâu, cảm giác bất an sẽ dần hình thành.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Sự không rõ ràng khiến đối phương phải tự suy đoán, mà suy đoán thì hiếm khi tích cực. Từ nghi ngờ nhỏ như “Anh còn khoản nào chưa nói?” hay “Sao tháng này thiếu tiền mà không biết lý do?” lâu dần sẽ biến thành cảm giác bị giấu giếm. Niềm tin một khi đã rạn thì rất khó hàn gắn. Trong gia đình, minh bạch tài chính không có nghĩa là kiểm soát nhau từng đồng, mà là cùng nhìn về một bức tranh chung. Khi bức tranh đó bị che đi một phần, sự đồng hành cũng theo đó mà nhạt dần.

2. Gánh nặng trách nhiệm không được chia đều

Mập mờ về trách nhiệm tài chính dễ dẫn đến tình trạng một người “gồng” nhiều hơn người còn lại. Ví dụ, không rõ ai chịu tiền nhà, ai lo tiền học cho con, ai tích lũy cho tương lai.

Nếu không nói rõ ngay từ đầu, mọi thứ sẽ vận hành theo kiểu ai thấy thiếu thì tự bù. Ban đầu có thể vì thương mà chấp nhận, nhưng lâu dài sẽ sinh ra cảm giác thiệt thòi. Người đóng góp nhiều hơn nhưng không được ghi nhận sẽ thấy mình đơn độc trong chính cuộc hôn nhân.

Ngược lại, người đóng góp ít hơn mà không ý thức rõ trách nhiệm cũng dễ bị đánh giá là vô tâm. Khi tài chính không được phân chia minh bạch, sự công bằng bị mài mòn, và khoảng cách giữa hai người lớn lên theo từng hóa đơn chưa được nói rõ.

3. Không có mục tiêu chung, mỗi người một hướng

Tài chính gia đình cần một chiến lược: tiết kiệm bao nhiêu, đầu tư thế nào, dự phòng ra sao. Nếu thu nhập và trách nhiệm không được trao đổi thẳng thắn, hai người sẽ khó xây dựng mục tiêu chung.

Một người muốn tích lũy mua nhà, người kia lại chi tiêu theo cảm hứng; một người muốn để dành cho con, người kia ưu tiên đầu tư cho hiện tại. Khi không có sự thống nhất, tiền bạc trở thành điểm va chạm thay vì nền tảng ổn định. Lâu dần, cảm giác “không cùng chiến tuyến” sẽ xuất hiện. Vợ chồng có thể vẫn sống chung một mái nhà, nhưng tư duy tài chính lại đi hai con đường khác nhau. Và khi tiền - thứ gắn liền với an toàn và tương lai không còn là kế hoạch chung, sự gắn kết cũng khó giữ được như ban đầu.