Giá vàng trong nước tăng - giảm thất thường

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 178 - 180,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng tăng giảm khác nhau. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Vàng nhẫn Phú Quý 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn Mi Hồng 178 - 180,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng.
Hiện, giá vàng thế giới ở mức 5.042 USD/ounce, tăng 98 USD so với sáng qua.
Trong khi đó, giá bạc quay đầu giảm mạnh. Chiều qua, Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 2,8-2,9 triệu đồng/lượng, tương đương 79 triệu đồng/kg, giảm 6 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat được niêm yết ở mức 78 triệu đồng/kg.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.050 đồng/USD, đứng im so với sáng qua; Vietcombank niêm yết ở mức 25.750 - 26.160 đồng/USD (mua - bán).