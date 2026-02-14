Sáng 14-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh

Sáng 14-2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh khác niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 178 triệu đồng/lượng, bán ra ở 181 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi lên, khi công ty SJC giao dịch vàng nhẫn quanh mức 177,5 triệu đồng/lượng mua vào, 180,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn cao nhất được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Minh Châu khi bán ra chạm 181 triệu đồng - bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau một ngày đi xuống, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, sau một phiên lao dốc mạnh, giá vàng bất ngờ phục hồi rồi bỏ xa mốc 5.000 USD/ounce. Đóng cửa phiên cuối tuần, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 5.043 USD/ounce, tăng khoảng 60 USD/ounce so với phiên hôm qua.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Trong dự báo mới nhất, chuyên gia của ngân hàng TD Securities (Canada) cho rằng sự biến động liên tục của giá vàng là điều khó tránh trong giai đoạn tới, giữa bối cảnh có những yếu tố chưa thật sự chắc chắn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Khi giá vàng và bạc đạt mức cao kỷ lục, những đợt điều chỉnh đáng kể sẽ xảy ra. Giá vàng được dự báo có thể giao dịch quanh mức 5.000 USD/ounce trong quý I/2025.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 159,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 21 triệu đồng/lượng.



