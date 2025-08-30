Bán hoa quả cắt sẵn mùa nào lời nhất? Góc nhìn thực tế từ bài toán mùa vụ

Mùa hè: “Mùa vàng” của hoa quả cắt sẵn

Mùa hè (tháng 4-8) được xem là cao điểm nhất.

- Nhu cầu giải khát cao: nhiệt độ nắng nóng khiến khách hàng chọn hoa quả mát lạnh thay cho đồ ăn nhanh.

- Nguồn hàng phong phú: xoài, dưa hấu, dứa, mận, vải, nhãn, nho… đa dạng, dễ phối màu bắt mắt.

- Giá thành rẻ hơn mùa khác: vì nguồn cung dồi dào.

“Ngày nắng nóng, tôi bán 200-250 hộp, cao gấp rưỡi so với mùa đông. Chỉ cần combo xoài - dưa hấu - nho thôi đã cháy hàng” - chị Lan nói.

Kinh doanh mùa hè: Lợi nhuận cao, hàng dễ bán nhanh, ít tồn kho.

Mùa thu: Doanh thu giảm nhẹ, nhưng vẫn ổn

Sau cao điểm hè, mùa thu (tháng 9-10) nhu cầu giảm nhẹ, do thời tiết mát mẻ hơn.

- Khách ít ăn hoa quả lạnh buổi chiều, thay vào đó chọn chè nóng, đồ ăn vặt.

- Tuy vậy, các loại quả đặc sản mùa thu như hồng, na, bưởi, ổi lại hút khách.

Doanh thu giảm 20-30% so với mùa hè, nhưng vẫn duy trì ổn định nếu biết điều chỉnh thực đơn.

Mùa đông: Mùa “cầm chừng”

Đây là mùa khó khăn nhất với người bán.

- Thời tiết lạnh khiến khách ít mua hoa quả lạnh.

- Nguồn hàng hạn chế: ít loại quả nội địa, phải nhập táo, lê, nho… → giá cao, lời giảm.

- Nguy cơ tồn kho tăng, vì hoa quả cắt sẵn dễ hỏng.

“Có tháng tôi chỉ bán được 80-100 hộp/ngày, lãi thấp, nhiều hôm phải giảm giá mạnh để tránh lỗ” - chị Lan chia sẻ.

Mùa đông chủ yếu giữ khách quen, bán online cho dân văn phòng, không kỳ vọng doanh thu lớn.

Mùa Tết: Thời điểm bất ngờ dễ thắng lớn

Ít ai nghĩ Tết lại là mùa bán hoa quả cắt sẵn. Nhưng thực tế, nhu cầu mâm cỗ, tiệc liên hoan, quà biếu khiến đơn hàng tăng mạnh.

- Khách thường đặt combo hoa quả cắt sẵn cho mâm cỗ cúng hoặc bàn tiệc.

- Doanh thu tăng gấp đôi, nhưng áp lực lao động cũng gấp đôi: thức khuya, dậy sớm, xử lý hàng trăm đơn mỗi ngày.

- Giá hoa quả dịp Tết tăng 20-30%, nhưng khách vẫn mua vì tính tiện lợi.

Bảng ví dụ tạm tính lợi nhuận kinh doanh hoa quả cắt sẵn theo mùa vụ

Mùa Hộp bán/ngày (TB) Doanh thu/ngày Chi phí/ngày Lợi nhuận/ngày Ghi chú Hè (4 - 8) 200 - 250 6 - 7 triệu 4,5 - 5 triệu 1,2 - 1,8 triệu Mùa vàng, bán nhanh, ít tồn kho Thu (9 - 10) 130 - 170 3,5 - 4,5 triệu 2,8 - 3,5 triệu 600k - 1 triệu Giữ doanh số bằng đặc sản theo mùa Đông (11 - 1) 80 - 100 2 - 2,5 triệu 1,8 - 2,2 triệu 200k - 400k Doanh số thấp, hàng nhập giá cao Tết (12 ÂL) 250 - 300 7 - 8,5 triệu 5,5 - 6,5 triệu 1,5 - 2 triệu Đỉnh điểm nhờ tiệc, cỗ, quà biếu

Lời giải cho bài toán mùa vụ

- Mùa hè: Đầu tư mạnh, dễ thu lãi lớn.

- Mùa thu: Chọn đặc sản, tập trung vào khách quen.

- Mùa đông: Cầm chừng, tránh nhập hàng nhiều.

- Mùa Tết: Chuẩn bị nhân lực, bao bì đẹp, đẩy mạnh bán combo.

“Bán hoa quả cắt sẵn lời hay không phụ thuộc vào mùa vụ. Người bán phải linh hoạt, biết lúc nào đánh mạnh, lúc nào giữ thế. Nếu không, dễ rơi vào cảnh dư hàng, lỗ vốn” - chị Lan kết lại.