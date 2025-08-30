Nói thật bạn đừng cố giữ 5 món đồ này trong nhà, tiếc rẻ một phút bi kịch cả đời!

Không ít gia đình vẫn có thói quen của bền tại người, đồ điện không hỏng thì nhất quyết giữ lại dùng cho đến khi rệu rã mới chịu thay. Thế nhưng, nhiều thiết bị điện tử càng dùng lâu càng tiềm ẩn hiểm nguy. Đừng vì một phút tiếc rẻ mà đặt cả gia đình vào vòng nguy hiểm. Dưới đây là 5 món đồ điện, dù chưa hỏng cũng nên sớm bỏ đi.

1. Bình nóng lạnh quá niên hạn

Bình nóng lạnh không phải thiết bị có thể dùng hoài không hỏng. Tuổi thọ khuyến nghị chỉ khoảng 8 năm. Sau thời gian này, hệ thống dây dẫn dễ lão hóa, chức năng chống rò điện suy yếu, chỉ cần một trục trặc nhỏ cũng có thể gây rò điện nguy hiểm.

Chưa kể, cặn nước và mảng bám lâu ngày bám vào thanh nhiệt và thành bình, khiến nguy cơ thủng, rò nước, thậm chí nổ bình tăng cao. Một vụ nổ bình nóng lạnh không chỉ gây hỏng hóc tài sản mà còn có thể đe dọa tính mạng.

2. Bếp gas đời cũ

Nhiều gia đình vẫn tận dụng bếp gas mua cách đây cả chục năm. Nhưng bạn có biết, các bếp gas sản xuất trước tháng 10/2020 chưa chắc đã có đủ hai yếu tố an toàn cơ bản: chức năng ngắt gas tự động khi tắt lửa và chứng nhận 3C an toàn.

Bếp gas cũ, van lỏng, ron cao su xuống cấp, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây rò khí, dẫn tới cháy nổ. Đừng tiếc vài triệu đồng để rồi phải trả giá bằng cả sự an toàn của gia đình.

3. Máy nước nóng gas kiểu xả thẳng

Đây là thiết bị mà nhiều người tưởng càng lâu năm càng bền, nhưng thực tế lại cực kỳ nguy hiểm. Máy nước nóng kiểu xả thẳng (loại không có quạt hút cưỡng bức, chỉ thải khí nhờ ống khói tự nhiên) đã bị ngừng sản xuất từ lâu vì nguy cơ rò rỉ khí độc.

Nếu khí thải không thoát hết ra ngoài, chỉ cần tích tụ trong phòng tắm kín, bạn có thể hít phải khí CO hoặc khí độc chưa cháy hết – gây ngạt, choáng, thậm chí tử vong. Công nghệ mới ngày nay an toàn hơn gấp nhiều lần, là lựa chọn bắt buộc nếu bạn muốn bảo vệ gia đình.

4. Máy lọc nước có bình chứa

Thế hệ máy lọc nước cũ thường đi kèm một chiếc bình chứa để trữ nước. Lúc đầu không vấn đề gì, nhưng khi màng lọc xuống cấp, nước không được lọc triệt để, cặn bẩn và vi khuẩn sẽ bám trong bình. Bình chứa ẩm ướt lại càng là ổ cho vi sinh phát triển, gây ô nhiễm ngược nguồn nước uống.

Ngày nay, nhiều máy lọc nước đã có công suất lọc trực tiếp mạnh mẽ, không cần bình chứa. Nếu gia đình bạn vẫn dùng loại có bình, hãy cân nhắc đổi sang thế hệ mới để tránh “uống vi khuẩn” mỗi ngày.

5. Máy giặt trên 10 năm tuổi

Máy giặt cũ kỹ thường bị coi là chỉ hơi ồn chứ vẫn chạy tốt. Nhưng thực tế, phần bạn không nhìn thấy mới đáng sợ. Giữa lồng giặt và khung ngoài tồn tại nhiều khe hở, lâu ngày tích tụ cặn bẩn, mốc meo, gỉ sét.

Không ít trường hợp khi tháo lồng giặt cũ, người ta phát hiện bên trong phủ đầy cặn đen, nấm mốc, thậm chí giòi bọ. Mỗi lần giặt là vi khuẩn lại theo nước bám vào quần áo, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe cho cả gia đình.

Máy giặt mới ngày nay có tính năng tự vệ sinh lồng giặt, hạn chế tối đa nấm mốc. Vì thế, thay vì cố gắng tận dụng đến hơi thở cuối cùng, hãy mạnh dạn đổi sang máy giặt mới để bảo vệ sức khỏe.

Đừng tiếc rẻ, an toàn mới là vô giá

Một chiếc bình nóng lạnh, một chiếc bếp gas hay một chiếc máy giặt… thoạt nhìn chỉ là vài triệu đồng, nhưng hậu quả khi chúng gây ra sự cố có thể là hàng trăm triệu, thậm chí là cả tính mạng.

Vậy nên, thay vì giữ khư khư 5 món đồ điện trên chỉ vì nghĩ chưa hỏng thì dùng tiếp, hãy coi việc thay mới là khoản đầu tư cho sự an toàn và bình yên của cả gia đình. Bởi lẽ, một phút tiếc rẻ có thể đổi lấy bi kịch cả đời – và không ai muốn điều đó xảy ra.