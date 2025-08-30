Cao Sao Vàng TW3 - Huyền thoại quốc dân từ tủ thuốc gia đình đến biểu tượng niềm tự hào dân tộc

Khi nhắc đến những biểu tượng gắn bó sâu đậm với đời sống người Việt, nhiều thế hệ sẽ lập tức nhớ ngay đến một chiếc hũ nhỏ bằng nhôm, nắp đỏ in hình ngôi sao vàng rực rỡ - Cao Sao Vàng. Từ thành phố đến nông thôn, từ miền núi đến miền biển, hầu như nhà nào cũng từng có một hũ cao trong tủ thuốc gia đình. Đó không chỉ là một sản phẩm y tế thông thường, mà đã trở thành một phần ký ức tập thể, gắn liền với sự tin cậy và niềm tự hào dân tộc.

Hành trình từ phòng thí nghiệm đến huyền thoại quốc dân

Ít ai biết rằng Cao Sao Vàng được nghiên cứu và ra mắt thành công từ những năm 1960-1970 bởi Xí nghiệp Dược phẩm TW3 (trực thuộc Bộ Y tế) nay là Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 (FORIPHARM). Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, việc cho ra đời một sản phẩm mang đậm bản sắc Việt, vừa rẻ, vừa hiệu quả, lại dễ bảo quản, đã trở thành bước đột phá.

Công thức được xây dựng từ những loại tinh dầu quen thuộc như long não, menthol, tinh dầu bạc hà, quế, tràm, hương nhu… kết hợp theo tỷ lệ hài hòa, mang lại công dụng giảm nhức đầu, cảm cúm, sổ mũi, làm dịu vết côn trùng đốt. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên thái dương, sống mũi hay vùng bị ảnh hưởng, cảm giác khó chịu lập tức được xoa dịu.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Cao Sao Vàng TW3 không chỉ khẳng định vị thế tại thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang Liên Xô và các nước Đông Âu, mang về hàng chục triệu đô la ngoại tệ trong thập niên 80-90 - đóng góp tích cực vào ngân sách quốc gia. Đó là niềm tự hào không chỉ của ngành dược, mà của cả đất nước Việt Nam thời bấy giờ.

Biểu tượng truyền thống trong cuộc sống hiện đại

Đi qua hơn nửa thế kỷ, giữa muôn vàn sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện đại, Cao Sao Vàng vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong trái tim người tiêu dùng. Hũ cao nhỏ gọn, dễ dàng bỏ vào túi xách, balo hay hành lý du lịch, luôn sẵn sàng đồng hành từ căn bếp gia đình cho đến những chuyến đi xa.

Đặc biệt, với thiết kế và hương thơm quen thuộc, sản phẩm đã trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Nhiều bạn trẻ ngày nay vẫn kể rằng mỗi khi mở nắp Cao Sao Vàng, mùi hương ấy lập tức gợi nhớ hình ảnh ông bà, cha mẹ chăm sóc khi ốm, hay những ngày cả nhà quây quần trong không khí ấm áp.

Dù hiện nay giấy phép sản xuất được Bộ Y tế cấp cho nhiều đơn vị, nhưng dấu ấn tiên phong và lịch sử thương hiệu vẫn gắn liền với Dược phẩm Trung ương 3 (TW3) - nơi đầu tiên nghiên cứu, ra mắt và đưa Cao Sao Vàng trở thành “huyền thoại quốc dân”.

Dấu ấn tự hào với Huân chương Lao động

Không chỉ dừng lại ở thành công của một sản phẩm, Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 - đơn vị nghiên cứu và cho ra đời Cao Sao Vàng - còn được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, tập thể cán bộ công nhân viên đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng, ghi dấu những đóng góp to lớn trong công cuộc sản xuất - kinh doanh dược phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước.

Những tấm Huân chương treo trang trọng tại trụ sở công ty không chỉ là niềm tự hào của tập thể Dược Phẩm TW3, mà còn là minh chứng cho tinh thần lao động sáng tạo, kiên cường, bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Đây cũng là lời khẳng định rằng Cao Sao Vàng không đơn thuần là một sản phẩm dân dã, mà là kết tinh của trí tuệ, công sức và trách nhiệm xã hội, xứng đáng trở thành “huyền thoại quốc dân”.

