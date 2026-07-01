Bạn gái Cody Gakpo nghẹn ngào nhắn nhủ sau khi anh ghi bàn rồi bật khóc tưởng nhớ con trai chưa kịp chào đời

Cody Gakpo ghi bàn trong trận Hà Lan gặp Morocco chỉ ít ngày sau khi anh và bạn gái Noa van der Bij trải qua nỗi đau mất con.

Cody Gakpo mang đến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất vòng 32 đội World Cup 2026 khi ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan trong cuộc đối đầu với Morocco vào sáng 30/6 (giờ Việt Nam).

Sau khi đưa bóng vào lưới đối phương, tiền đạo của Liverpool không ăn mừng cuồng nhiệt. Anh quỳ xuống sân, gục đầu rồi ngước nhìn lên bầu trời và bật khóc. Ngay lập tức, các đồng đội chạy đến ôm lấy Gakpo để chia sẻ cảm xúc.

Bàn thắng đến chỉ ít ngày sau khi Gakpo và bạn gái Noa van der Bij thông báo đã mất con trong thời gian mang thai. Ít giờ sau trận đấu, Noa van der Bij đăng tải một bức ảnh Gakpo ăn mừng bằng động tác hướng tay lên bầu trời. Kèm theo đó, người mẫu Hà Lan chỉ viết hai từ ngắn gọn: "So proud" (Rất tự hào).

Bạn gái Cody Gakpo tự hào khi chứng kiến anh ghi bàn và tưởng nhớ đứa con chưa kịp chào đời (Ảnh: getty)

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều người gửi lời động viên tới cặp đôi sau biến cố mà họ vừa trải qua. Khoảnh khắc trên sân cũng cho thấy sự đoàn kết của tuyển Hà Lan. Hậu vệ Micky van de Ven tiến đến hôn lên đầu Gakpo khi đồng đội không kìm được nước mắt. Trung vệ Virgil van Dijk ôm chặt tiền đạo 27 tuổi, trong khi Crysencio Summerville cũng đến chúc mừng, giúp Gakpo nở nụ cười sau những phút giây nghẹn ngào.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Tuy nhiên, niềm vui của Hà Lan không kéo dài. Issa Diop ghi bàn gỡ hòa cho Morocco trong thời gian bù giờ, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hai đội không thể phân định thắng thua sau 120 phút và phải bước vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, Justin Kluivert, Quinten Timber và Crysencio Summerville đều không thực hiện thành công, khiến Hà Lan nhận thất bại và phải dừng bước ngay từ vòng 32 đội.

Trong khi đó, Morocco giành quyền vào vòng 16 đội và sẽ đối đầu đồng chủ nhà Canada trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.