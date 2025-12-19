Bài Toán lớp 1 khiến phụ huynh "nhức đầu", con làm sai nhưng nghe lời giải thích cũng rất hợp lý

Mới đây, một câu chuyện nhỏ xảy ra trong gia đình có con học lớp 1 lại khiến cộng đồng phụ huynh bật cười vì quá… hợp lý theo cách rất trẻ con.

Chuyện bắt đầu từ một bài Toán lớp 1 tưởng chừng đơn giản: “Biết Hà 6 tuổi, My 5 tuổi, Vân 7 tuổi. Người ít tuổi nhất là:...

A. Hà B. My C.Vân D. Em”.

Người lớn đọc lướt qua chưa đầy 3 giây là khoanh ngay đáp án B - My, gọn gàng, chính xác, không cần suy nghĩ. Thế nhưng, cô bé học trò lớp 1 trong câu chuyện này lại khoanh đáp án D - “Em”.

Bài Toán lớp 1 khiến phụ huynh "đau đầu". (Ảnh: NVCC)

Người mẹ khi kiểm tra bài đã nhẹ nhàng hỏi: “Sao con lại chọn đáp án này?”. Không ngờ, cô bé trả lời bằng một lập luận khiến người lớn… không biết nên sửa từ đâu: “Người ít tuổi nhất thì chẳng là em mà mẹ, người nhiều tuổi nhất thì là anh/chị".

Lời giải thích nghe cực kỳ hợp lý, logic đời sống này khiến người mẹ bật cười. Sau khi suy nghĩ, vị phụ huynh đã giải thích cho con rằng trong bài Toán này, “người” được nhắc tới chỉ gồm Hà, My và Vân; không có “em” nào khác xuất hiện, nên phải so sánh số tuổi giữa 3 bạn đó.

"Tôi cũng phân tích cho con về phương án "bẫy" trong bài, dặn con cần đọc, phân tích đề bài kỹ để tránh mắc lỗi sai tương tự trong những bài khác", vị phụ huynh nói. Sau đó, bé gái đã hiểu ra vấn đề và lựa chọn phương án B cho câu hỏi trên.

Câu chuyện về bài Toán lớp 1 được người mẹ chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú. Mọi người để lại bình luận dí dỏm: "Tuy làm sai nhưng lời giải thích nghe lại rất hợp lý"; "Giải thích thuyết phục đấy chứ"; "Cháu thật thà còn gì, ít tuổi nhất thì là em, quá chuẩn"; "Giải thích thế này thì mẹ không nỡ giận";... Nhiều người cũng cho rằng, sự xuất hiện của phương án D giúp bài Toán trở nên thú vị hơn.

Câu chuyện khép lại bằng một bài học nho nhỏ, không chỉ cho trẻ con mà cả người lớn: Đôi khi trẻ làm sai không phải vì không biết, mà vì các em đang vận dụng thế giới quan rất hồn nhiên của mình.

Bởi vậy, điều quan trọng với phụ huynh không chỉ là cười vui trước sự ngây ngô của con, mà còn là cùng đồng hành, giúp trẻ hiểu ranh giới giữa suy luận đời thường và tư duy Toán học để có thể làm tốt các bài tập tương tự.