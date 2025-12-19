Bộ GD&ĐT: Thí điểm dạy AI trong trường phổ thông không gây quá tải chương trình

Bộ GD&ĐT hướng dẫn các trường học chủ động lựa chọn một hoặc kết hợp ba hình thức tổ chức để dạy học AI gồm: thực hiện lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình GDPT; thực hiện theo chuyên đề học tập; tổ chức dạy học tăng cường, câu lạc bộ, ngoại khóa.

Trong đó, lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình GDPT được xem là hình thức triển khai ưu tiên nhằm đảm bảo tính phổ cập, không gây quá tải chương trình; bảo đảm sự trung thực, chuẩn mực khoa học trong quá trình khai thác, sử dụng AI.

Đối với môn Tin học, Bộ GD&ĐT yêu cầu, ngoài nội dung đã có trong chương trình môn học, thực hiện lồng ghép, tăng cường một số nội dung, chủ đề giáo dục AI đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Đối với các môn học và hoạt động giáo dục, thực hiện sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Với hình thức tổ chức dạy học tăng cường, câu lạc bộ, ngoại khóa, cơ sở giáo dục có thể tận dụng xã hội hóa và hợp tác chuyên môn để lan tỏa kiến thức, truyền cảm hứng cho học sinh theo các mô hình được quy định cụ thể, phù hợp và tuân thủ quy định pháp luật.

Không gây quá tải chương trình

Bộ GD&ĐT cho biết, hướng dẫn nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của các địa phương, các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn nêu rõ, việc triển khai không làm thay đổi hay gây quá tải cho Chương trình GDPT. Nội dung và hoạt động giáo dục AI phải được thiết kế phù hợp với tâm lí lứa tuổi, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học.

Thông qua hướng dẫn triển khai, các cơ sở giáo dục phát huy tính chủ động trong việc lựa chọn hoặc kết hợp nhiều hình thức triển khai (lồng ghép vào môn học, tổ chức chuyên đề, học tập qua dự án, câu lạc bộ,…), bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn; vừa thí điểm vừa đánh giá rút kinh nghiệm, không nóng vội, hình thức.

Cùng với đó là khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực sẵn có; tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả. Có giải pháp phù hợp để mọi đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn đều có cơ hội tiếp cận với giáo dục AI.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chủ động nghiên cứu, tích hợp nội dung giáo dục AI vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Phối hợp với các sở GD&ĐT để tổ chức khóa tập huấn cho giáo viên tại địa phương theo nhu cầu.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh.

Ở cấp tiểu học, học sinh chủ yếu trải nghiệm các ứng dụng AI đơn giản, trực quan để hình thành khái niệm ban đầu và nhận biết vai trò của Al trong cuộc sống.

Ở cấp THCS học sinh học cách sử dụng các công cụ AI để tạo ra sản phẩm số, giải quyết các vấn đề học tập.

Ở cấp THPT, học sinh được khuyến khích khám phá, thiết kế và cải tiến các công cụ AI đơn giản thông qua các dự án khoa học.

Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, học sinh có thể chọn các chuyên đề học tập tự chọn để tăng cường kĩ năng thực hành, tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực ứng dụng của AI hoặc các kĩ thuật lập trình và phát triển hệ thống AI.