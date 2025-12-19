"Soi" Tiktok của cô giáo thấy chi tiết "bất thường", bà mẹ TP.HCM thắc mắc: Ai ngờ bị "ném đá" ngược

Mới đây, trong một nhóm phụ huynh tại TP.HCM, một bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận, xoay quanh câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ: một giáo viên xin nghỉ dạy trong tuần ôn thi với lý do sức khỏe, nhưng sau đó bị học sinh phát hiện xuất hiện trong video TikTok đi xem 1 sự kiện thể thao.

Theo chia sẻ của phụ huynh, con chị kể rằng giáo viên bộ môn vắng một tiết, đến tuần sau quay lại thì nói với lớp rằng mình nghỉ vì bị bệnh. Tuy nhiên, trong thời gian đó, học sinh tình cờ lướt TikTok và thấy cô đăng video đi chơi, thậm chí còn khoe khoảnh khắc vui vẻ. Băn khoăn về sự "không khớp" giữa lý do xin nghỉ và hình ảnh trên mạng xã hội, người mẹ đã lên nhóm hỏi ý kiến, đồng thời xin được ẩn danh vì lo ngại con bị ảnh hưởng.

Không ngờ, chỉ sau ít giờ, bài viết đã tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt, với phần lớn ý kiến quay sang chỉ trích chính người đặt câu hỏi.

Ảnh chụp màn hình

"Giáo viên cũng là con người bình thường"

Phần đông ý kiến cho rằng, giáo viên cũng là người lao động, có ngày phép, có quyền xin nghỉ nếu được nhà trường phê duyệt. Việc giáo viên nghỉ dạy đã được ban giám hiệu đồng ý thì chuyện họ sử dụng thời gian nghỉ đó để làm gì là quyền riêng tư cá nhân, phụ huynh không nên can thiệp.

Nhiều người cho rằng, trong môi trường giáo dục hiện nay, nếu giáo viên nghỉ thì nhà trường sẽ bố trí giáo viên khác dạy thay, không phải để lớp học bị bỏ trống. Do đó, việc nghỉ một vài buổi, nếu đúng quy trình, không thể xem là thiếu trách nhiệm.

Phụ huynh đi làm cũng có ngày phép, cũng có lúc nghỉ để đi chơi, giải trí hoặc "chữa lành", vậy tại sao lại yêu cầu giáo viên phải sống khắt khe hơn những ngành nghề khác. Theo họ, việc đòi hỏi giáo viên phải lúc nào cũng "đúng mực", "hy sinh", "không được nghỉ vào thời điểm nhạy cảm" là kỳ vọng vượt quá phạm vi nghề nghiệp.

Không ít bình luận bày tỏ sự cảm thông với giáo viên, cho rằng mạng xã hội đang khiến ranh giới đời tư của thầy cô bị soi xét quá mức. Chỉ cần một video đăng tải không đúng "thời điểm nhạy cảm", giáo viên có thể trở thành tâm điểm tranh cãi, dù hành vi đó không vi phạm quy định nào. Việc nghỉ phép vốn đã phải trừ thi đua, ảnh hưởng đánh giá cuối năm, nay còn dễ bị hiểu sai nếu hình ảnh cá nhân bị lan truyền.

Theo quan điểm này, việc giáo viên chọn cách nói "nghỉ bệnh" với học sinh cũng được xem là một cách giao tiếp đơn giản, tránh phải giải thích đời tư với học sinh, những người chưa cần và chưa đủ khả năng phân biệt ranh giới cá nhân, nghề nghiệp.

Tuy nhiên, một số ý kiến thận trọng hơn cho rằng, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc giáo viên nghỉ đi chơi, mà ở chỗ lý do được thông báo với học sinh không trùng khớp với thực tế.

Theo luồng quan điểm này, việc giáo viên xin nghỉ phép là hoàn toàn hợp lệ nếu được trường duyệt. Nhưng nếu đã chọn lý do "bị bệnh" để nói với học sinh, trong khi lại công khai hình ảnh vui chơi trên mạng xã hội, thì rất dễ gây mâu thuẫn nhận thức cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi đang hình thành niềm tin và chuẩn mực đạo đức.

Một số người cho rằng, giáo viên không bắt buộc phải nói rõ lý do nghỉ, nhưng nếu đã nói thì nên cẩn trọng với thông tin đưa ra, nhất là trong bối cảnh học sinh có khả năng tiếp cận mạng xã hội rất dễ dàng.

Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, phụ huynh đăng bài sau đó đã lên tiếng giải thích lại. Chị khẳng định bản thân không phủ nhận quyền nghỉ phép của giáo viên, cũng không có ý "phốt" hay công kích cá nhân. Điều khiến chị băn khoăn là sự không thống nhất giữa lời nói với hành động, và câu hỏi đặt ra là: liệu điều đó có ảnh hưởng đến cách học sinh nhìn nhận về sự trung thực hay không.

Từ một câu hỏi tưởng chừng rất cá nhân, câu chuyện nhanh chóng trở thành tấm gương phản chiếu mối quan hệ ngày càng nhạy cảm giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh trong bối cảnh mạng xã hội phát triển.

Ở đó, giáo viên mong được tôn trọng đời tư và quyền lợi nghề nghiệp. Phụ huynh lại mang nỗi lo về chất lượng học tập và ảnh hưởng tâm lý của con. Học sinh thì đứng giữa, vừa là người tiếp nhận kiến thức, vừa là người chứng kiến những mâu thuẫn người lớn đôi khi không lường hết.

Có lẽ, điều cần thiết không phải là đúng sai tuyệt đối, mà là sự thấu hiểu ranh giới của nhau. Bởi sau cùng, điều tất cả đều hướng tới vẫn là: một môi trường giáo dục nơi người lớn tôn trọng nhau, để trẻ con không phải hoang mang trước những điều người lớn chưa kịp thống nhất.