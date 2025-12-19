Anh sẽ thi trên máy tính

Anh cân nhắc thi GCSE và A-level trên máy tính từ 2030.

Theo kế hoạch, Ofqual đã khởi động một cuộc tham vấn cộng đồng kéo dài 3 tháng nhằm đánh giá khả năng triển khai hình thức thi trên màn hình. Mỗi trong 4 hội đồng thi chính sẽ được mời xây dựng 2 đề cương thi thử nghiệm, ưu tiên các môn học có dưới 100 nghìn thí sinh đăng ký, như tiếng Đức, trong khi những môn có quy mô lớn như Toán sẽ không nằm trong diện thí điểm.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều học sinh phàn nàn về việc mỏi tay, khó duy trì viết tay trong các kỳ thi kéo dài, đặc biệt khi thói quen học tập của các em ngày càng gắn với bàn phím và màn hình.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại. Các vấn đề về tiếp cận công bằng thiết bị, an ninh mạng, rủi ro kỹ thuật và yêu cầu cơ sở vật chất mới đang được đặt ra.

Ofqual khẳng định học sinh sẽ không được sử dụng thiết bị cá nhân, đồng thời các trường có thể lựa chọn giữa thi trên màn tính hoặc thi trên giấy, với hai hình thức chứng chỉ riêng biệt. Bút và giấy vẫn được xác định là phương thức đánh giá chủ đạo trong tương lai gần.

Ông Ian Bauckham, Chủ tịch Ofqual, nhấn mạnh sự thận trọng khi chuyển sang đánh giá trực tuyến, cho rằng cần bảo vệ các tiêu chuẩn và tính công bằng vốn là nền tảng của hệ thống chứng chỉ Anh. Trong khi đó, các giáo viên ghi nhận khả năng viết tay của học sinh đang suy giảm, song cũng có ý kiến cho rằng viết tay đóng vai trò quan trọng trong phát triển nhận thức.

Theo The Guardian