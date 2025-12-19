Bật cười xem chàng Tây "méo mồm", khóc mếu khi học tiếng Việt với thầy giáo AI

Clip chàng trai người Mỹ bật khóc khi học tiếng Việt khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @oreongrove)

Clip đang nổi trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh một anh chàng người Mỹ đang học tiếng Việt qua ứng dụng dạy ngôn ngữ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Anh này phải đọc câu "Ba bà bán bánh bò bự" nhưng học mãi không xong dù cố hết sức, thậm chí còn bị thầy giáo AI trách mắng đến bật khóc.

Bộ dạng đáng thương của anh chàng này thu hút hơn 5,2 triệu lượt xem, 303 nghìn lượt yêu thích và hơn 4 nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng đồng cảm với anh khi gặp phải bài học khó như vậy: "Cuối cùng, người Mỹ cũng đã hiểu nỗi khổ của người Việt Nam khi phải học tiếng Anh".

"Đúng là học sinh có tâm, có tầm, có chí hướng, có công mài sắt có ngày hôm nay. Là người từng bị ngọng, tôi đồng cảm với những giọt nước mắt khi học tiếng Việt của anh"; "Xem clip mà không thể không bật cười! Mình người Việt Nam 100% còn nói nhịu mãi mới xong được câu kia"; "Anh nói 'Ba bà' mà như toàn thành 'papa' là thế nào ý nhỉ, có phải bố đi mua bánh đâu. Mình nghe xong hồi cũng nói nhầm theo luôn"...

Ngọc Ngân chia sẻ: "Anh học tài tình đến mức thầy giáo trí tuệ nhân tạo phải phát bực bội như vậy thì cũng là giỏi quá rồi. Lúc đầu cũng ngơ ngác không hiểu sao tiếng Việt lạ vậy, mãi sau mới nghe ra những gì anh nói. Thôi chúc anh cố gắng học tập giỏi giang để không phụ lòng của 'thầy' nữa".

Bên cạnh đó, nhiều người hiến kế giúp anh Tây này học giỏi tiếng Việt hơn. "Cái dễ của tiếng Việt là viết sao đọc vậy. Còn tiếng Anh, nhiều khi viết một đường nhưng đọc một nẻo. Người nước ngoài có nhiều từ không phát âm được như mình vì bản thân ngôn ngữ họ không có từ phát âm tương đồng. Thành ra, ai mới học tiếng Việt phải chật vật phần phát âm, luyện tập nhiều lắm", Ái Nhi bình luận.

Biểu cảm đau khổ của chàng trai khi bị thầy AI mắng làm ai xem cũng bật cười. (Ảnh chụp màn hình)

Hữu Huy viết: "Anh Tây này không chỉ hoà nhập mà là hoà tan mất rồi. Tiếng Việt có tổng cộng 6 thanh điệu (sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã, không) trong khi những ngôn ngữ khác lại không có. Anh nên chăm chỉ luyện thành thạo các thanh điệu này thì tự khắc nói sẽ trôi chảy thôi".

Quốc Hào chia sẻ: "Tôi từng du học thì nhận thấy dạy tiếng Việt cho người nước ngoài sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn dạy các tiếng khác. Tiếng Việt không có cái niệm về giống đực, giống cái cho từ vựng là ưu điểm rất lớn. Vì vậy, anh chỉ cần học chắc từng từ, xong cụm từ là có thể sử dụng trong cuộc sống rồi".

Ngoài ra, không ít dân mạng chia sẻ nỗi khó nhọc khi học ngoại ngữ. Vũ Thanh viết: "Tôi hơn chục năm vật lộn với tiếng Anh mà nói một câu với người Tây còn run như cầy sấy và cũng chẳng hiểu họ nói gì cơ. Giờ hơn 30 tuổi rồi vẫn đang chăm chỉ học tiếng Anh giao tiếp với AI ơi, công nhận tiện như có người trò chuyện với mình luôn".

Việt Hùng bình luận: "Nhìn anh này đọc tiếng Việt méo cả miệng lại thấy bản thân khi đang học tiếng Pháp. Tiếng Pháp có đặc điểm luyến âm khi nói, nghe cứ như các từ đều dính lại thành một dây không biết đâu là mở đầu hay kết thúc một từ. Tôi đọc còn mấy lần cắn vào lưỡi, nhưng vẫn phải cố gắng vì công việc chứ chẳng còn cách nào".