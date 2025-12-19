Thúc đẩy chăn nuôi lợn thông minh trong kỷ nguyên số

Cùng đại diện hai doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp số gồm: Công ty Công nghệ Sinh học Bắc Kinh Compass và Công ty Công nghệ Thâm Quyến Shuying. Buổi làm việc là dấu mốc quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng giữa nhà trường – nhà khoa học – doanh nghiệp, hướng tới xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thông minh dựa trên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững và hiệu quả, việc mở rộng hợp tác quốc tế và tiếp cận các công nghệ tiên tiến được xem là giải pháp then chốt nhằm: Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi; Giảm chi phí sản xuất và rủi ro dịch bệnh; Tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu; Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Với tầm nhìn đó, buổi làm việc giữa Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đối tác diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, tập trung vào các nội dung mang tính chiến lược và lâu dài.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi lợn thông minh, đặc biệt tập trung vào ba trụ cột chính: Nghiên cứu ứng dụng chọn lọc theo bộ gen và nâng cao giá trị di truyền; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đàn lợn và Công nghệ số và quản lý dữ liệu trong chăn nuôi.

Các giáo sư và chuyên gia từ Đại học Quảng Tây chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực: Phân tích dữ liệu di truyền quy mô lớn; Ứng dụng công nghệ gen trong chọn giống lợn năng suất cao, thích nghi tốt; Kết hợp dữ liệu kiểu gen – kiểu hình – môi trường để nâng cao độ chính xác trong chọn lọc. Những nội dung này rất phù hợp với định hướng nghiên cứu lâu dài của Khoa Chăn nuôi, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng các đề tài nghiên cứu chung, công bố quốc tế và đào tạo sau đại học.

Đại diện hai doanh nghiệp công nghệ cao – Compass (Bắc Kinh) và Shuying (Thâm Quyến) đã giới thiệu các giải pháp tiên tiến đang được triển khai tại nhiều trang trại lớn ở Trung Quốc và một số quốc gia khác, bao gồm: Hệ thống camera AI nhận diện cá thể lợn; Phân tích hành vi ăn uống, vận động, nghỉ ngơi; Phát hiện sớm bất thường về sức khỏe và dịch bệnh; Quản lý tăng trưởng, sinh sản và phúc lợi động vật theo thời gian thực. Các giải pháp này cho phép chuyển đổi dữ liệu chăn nuôi truyền thống thành dữ liệu số, hỗ trợ người quản lý ra quyết định nhanh chóng, chính xác và khoa học hơn.

Hai bên đặc biệt quan tâm tới việc chuẩn hóa hệ thống thu thập dữ liệu tại trang trại; Kết nối dữ liệu từ thiết bị – phần mềm – người sử dụng và Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong đánh giá hiệu quả chăn nuôi; Xây dựng mô hình trang trại thông minh phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Những nội dung này tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ hiện đại ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một điểm nhấn quan trọng nhất của buổi làm việc là đề xuất từ phía các doanh nghiệp công nghệ về việc: Lắp đặt hệ thống thiết bị chăn nuôi lợn ứng dụng AI tại trang trại lợn của Khoa Chăn nuôi, dưới hình thức mô hình thực nghiệm. Mục tiêu của mô hình là phục vụ giảng dạy thực hành cho sinh viên đại học và sau đại học; Tạo môi trường học tập gắn liền với thực tiễn sản xuất hiện đại; Là nền tảng thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện công nghệ trong điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam và Là cầu nối giữa nhà trường – nhà khoa học – doanh nghiệp – người sản xuất. Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong đào tạo chăn nuôi công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành trong tương lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Lãnh đạo Khoa Chăn nuôi bày tỏ sự đánh giá cao thiện chí hợp tác và tầm nhìn dài hạn của Đoàn công tác, đồng thời khẳng định: "Khoa Chăn nuôi luôn xác định rõ định hướng phát triển là gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và từng bước tiếp cận các mô hình chăn nuôi hiện đại, thông minh và bền vững."

Trong những năm qua, Khoa Chăn nuôi không ngừng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng cập nhật công nghệ; Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước; Khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; Tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo cho sinh viên. Hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Khoa trong đào tạo và nghiên cứu chăn nuôi công nghệ cao tại Việt Nam. Hai bên đã ghi nhận nội dung hợp tác tiềm năng và thống nhất tiến tới thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.