Bài mới của Soobin quá khó hát, đến chính chủ cũng "hoa mắt chóng mặt"

Sau thời gian dài đợi chờ Hoàng tử Ballad “chán chê" dòng nhạc EDM, khán giả như vỡ oà khi SOOBIN chính thức comeback với dòng nhạc Ballad và R&B. Tuy vậy, những khán giả từng “khiếp sợ" những nốt cao khó nhằn của SOOBIN trong Tháng Năm giờ đây càng điêu đứng với Giá Nh ư. Chính SOOBIN cũng thừa nhận phải “hoa mắt chóng mặt". Dự là các thánh cover trên TikTok mà chuẩn bị ý định hát lại chắc cũng phải chào thua.

Màn trở lại cùng MV giá như của SOOBIN

Ca khúc được cư dân mạng đánh giá là một trong những bài hát khó nhất của SOOBIN từ trước đến nay. Không chỉ mỗi cao độ, ngay cả tiết tấu, hòa thanh của ca khúc Giá Như cũng được SOOBIN biến tấu một cách rất khác lạ, quãng giọng cũng trải dài từ Baritone (Nam trung) đến Tenor (Nam cao), tận 2 quãng 8 (D3 - D5).

Tạo hình "suy" của Hoàng tử Ballad trong MV

Chính chủ SOOBIN chia sẻ: “Bài hát này mình viết từ gần 4 năm trước và mình đã từng có ý định không ra mắt bởi vì nó gắn tới quá nhiều ký ức của mình, khi viết bài này mình chỉ dùng cảm xúc lúc đó để viết chứ cũng không nghĩ quá nhiều về những kỹ thuật đi kèm…”



“Lúc đầu câu Bridge mình viết không giống như thế này, anh SlimV có góp ý và làm 1 đoạn hoà thanh mới cho phần beat. Nhưng sau khi mình nghe thì chỉ cảm thấy “hoa mắt chóng mặt” vì thực sự nó rất khó, viết được đã khó còn viết làm sao để hay và dồn được cảm xúc cho người nghe còn khó hơn.” - SOOBIN chia sẻ.

Bản hit Tháng Năm với loạt nốt cao "thách thức cổ họng" của khán giả

Nam ca sĩ cũng cho biết trong suốt sự nghiệp âm nhạc có 2 đoạn Bridge mà anh tâm đắc nhất đó là Tháng Năm và Giá Như . MV Giá Như - sản phẩm trở lại với phong cách R&B và Ballad “át chủ bài" cùng với producer SlimV, được fan dự đoán là single chủ đạo để đánh chiếm các bảng xếp hạng.

MV Giá Như tiến vào top 5 Top Trending Youtube

Sau 2 ngày ra mắt thì Giá Như của Hoàng tử Ballad hiện đang đứng ở vị trí thứ #4 với gần 800.000 views, 35.000 like và hơn 2.000 comment trên Youtube. Trên các BXH âm nhạc, Giá Như hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 trên Apple Music và vị trí 37 trong Daily Top Songs Vietnam của Spotify. So với 2 single trước là Sunset In The City và Heyyy , đây là lần đầu tiên SOOBIN "rã đông", trở lại top của các BXH âm nhạc kể từ bản hit Tháng Năm "thần thánh".



Giá Như gia nhập hội "hàng khủng" top 10 của BXH Apple Music Việt Nam

Không chỉ có khán giả phấn khích với sự trở lại của Hoàng tử Ballad, ViruSs cũng nhanh tay đăng tải video reaction cho MV Giá Như trên Youtube. Nam streamer cực kỳ thích thú với kỹ thuật của SOOBIN và mong anh chàng hãy tập trung trở thành "King of R&B" của Vpop. ViruSs cũng công khai “năn nỉ" SOOBIN: "Làm ơn ra cho anh một bài nữa như này được không?... Đây là nơi mà có lẽ Soobin thuộc về, nó nên là như thế này và đừng có làm cái gì khác.”

ViruSs tấm tắc khen ngợi sản phẩm mới của SOOBIN

ViruSs khen ngợi giọng hát cũng như tư duy làm nhạc của SOOBIN, và cho rằng việc anh chàng theo đuổi EDM mà bỏ quên R&B là một sự tiếc nuối: “Không phải ai sinh ra cũng hát hay với cái giọng như thế này cả. Hay quá SOOBIN ơi, em mà ra album anh sẽ là người đầu tiên đặt hàng nếu nó là R&B" - Nam streamer cho biết.