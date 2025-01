Không phải ngẫu nhiên chuỗi Concert của Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được ca ngợi như những chiến tích của thị trường làm show của nhạc Việt. Đó là sân khấu hiếm hoi thu hút khán giả, tạo ra lợi nhuận và để lại nhiều dấu ấn. Trong khi đó, đa số chương trình còn lại đều gặp vấn đề. Có show phải dựa dẫm hoàn toàn vào "bầu sữa" và có show tổ chức ra nhưng không bán được vé.

Mới nhất, show rap/hip hop When I Say Hip chết yểu vì không bán được vé, kéo theo loạt vấn đề tranh cãi về khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp và những nghệ sĩ lớn tham gia show cũng bị tố làm việc nghiệp dư. Cái kết xảy ra là đơn vị tổ chức thông báo lỗ ít nhất 500 triệu đồng. Vụ việc khiến giới rap Việt bùng nổ tranh luận trong những ngày qua.

Ở When I Say Hip, nghệ sĩ đông nhưng thiếu cái tên đủ sức hút

"Cửa tử" của When I Say Hip

Với thị trường nhạc Việt, những Concert, Live Show, Mini show... cơ bản được tổ chức theo 3 hình thức: Show độc lập, bán vé để có doanh thu. Show được một hoặc nhiều nhãn hàng tài trợ, có bán vé. Hoặc là show được nhãn hàng tài trợ, miễn phí vé.

Chiếm số lượng áp đảo trên thị trường vẫn là chuỗi show được nhãn hàng tài trợ một phần hoặc toàn phần. Với kiểu show này, nhãn hàng và đơn vị tổ chức cộng sinh với nhau, một bên được bơm tiền và một bên được quảng bá thương hiệu. Các khán giả cũng được hưởng lợi vì đa số không cần mua vé để xem show.

Ở vùng trời khác, nhạc Việt vẫn có những show được tổ chức thuần túy để bán vé. Cụ thể là các đơn vị đứng ra làm show, mời nghệ sĩ, trả tiền cát-xê và dùng hình ảnh của nghệ sĩ để bán vé. Những thành phố mơ màng là một trong những thương hiệu đã khẳng định tên tuổi và sống bền vững với loại hình này.

When I Say Hip của một tổ chức truyền thông về mảng nhạc rap/hip hop được ra đời với tham vọng tương tự Những thành phố mơ màng. Họ đặt lên line-up (danh sách biểu diễn) hơn 50 nghệ sĩ, trong đó có những tên tuổi lớn trong giới rap như Thái VG, Kimmese, Lil Wuyn, Wxrdie, Robber, Ricky Star, Lăng LD, Double2T...

Từ đây, đơn vị tổ chức tạo ra câu chuyện truyền thông When I Say Hip là show rap "khủng" nhất lịch sử nhạc Việt.

Dẫu vậy, When I Say Hip đi vào "cửa tử". Trước hết, làm một show không có yếu tố nhãn hàng, phụ thuộc hoàn toàn vào tiền bán vé để có doanh thu vận hành là điều cực kỳ may rủi. Thực tế ở nhạc Việt chứng minh số lượng show kiểu này tổ chức thành công là rất ít.

Tiếp theo, rap/hip hop là thị trường ngách về show. Vài năm trước, một show có Binz ở Đà Nẵng từng chỉ thu hút hơn 200 khán giả đến xem. When I Say Hip quy tụ dàn nghệ sĩ hùng hậu là thế, nhưng không một cái tên nào đủ sức đứng ở "headline" để làm gương mặt bảo chứng bán vé.

Thái VG có thể được tôn sùng ở rap Việt, nhưng độ lan tỏa hình ảnh không cao. Lil Wuyn, Wxrdie, Robber là những rapper đình đám, nhưng chính bản thân họ cũng chưa một lần tổ chức show để độc lập bán vé. Phần còn lại của When I Say Hip là nhiều rapper gạo cội nhưng đã qua thời kiểu như Kimmese, Mr.T, Yanbi.

Ngay cả khi không xảy ra sự cố nhóm rapper huỷ show đột ngột, When I Say Hip đã chật vật trong khâu bán vé từ khi bắt đầu. Giới rap/hip hop Việt từng có nhiều bài học về việc không bán nổi vé cho show. Sau sự cố của When I Say Hip, sự khó nhằn của mảng rap/hip hop càng hiện hữu.

Những đêm nhạc có cái kết buồn

Nhiều sân khấu chết yểu

Trước sự cố của When I Say Hip, nhiều sự cố xảy ra khiến show nhạc Việt chết yểu trong năm 2024. Trước đó, Just Rock, một show nhạc Rock, được quảng bá với keyword: "Huyền thoại Hải Bột trở lại" phải thông báo hủy, dù trước đó đã làm mọi cách như dời địa điểm tổ chức. Với quyết định hủy, show phải hoàn vé cho khán giả.

Tháng 11/2024, K-time Show, tổ chức 2 đêm ở Hà Nội thông báo hủy và hoàn vé cho khán giả. Trước đó, trong năm 2023, một chương trình lớn quy tụ nhiều idol Kpop, dự kiến tổ chức ở sân Mỹ Đình cũng thông báo hủy đột ngột, gây bức xúc cho nhiều khán giả, đặc biệt những người ở xa phải chịu thêm chi phí di chuyển và lưu trú.

Tổ chức một show độc lập, bán vé thu tiền vẫn là bài toán cực khó cho những người làm show. Lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng này là các show phải tính toán giá vé phù hợp để bù lại chi phí sản xuất và có lãi. Trong khi đó, từ mặt bằng thị trường show đa số là các chương trình được nhãn hàng tài trợ, khán giả Việt vẫn chưa thật sự chịu chi để mua vé xem show.

Chuỗi Concert của 2 show Anh Trai - Anh Tài thành công vì mô hình chưa từng có, là xuất phát điểm từ game show gây sốt, dẫn theo sức nóng đến Concert. Về mặt truyền thông, 2 show Anh Trai - Anh Tài có bước đà quá thuận lợi để thu hút khán giả. Rất đông nghệ sĩ cùng hợp lực tạo nên thành công cho Concert, khi tên tuổi của họ có sức hút như nhau từ game show và tạo nên tính gắn kết từ các bài hát, tiết mục.

Trong khi đó, để tạo ra một show độc lập. Ngay từ khâu quảng bá, các đơn vị sản xuất đều phải giải bài toán khó, trước khi thuyết phục được khán giả mua vé vì những nghệ sĩ trong line-up.