Mới đây, Lil Wuyn bất ngờ “đánh úp” dân mạng với dòng trạng thái dài, trải lòng về những uẩn khúc liên quan tới việc anh huỷ show When I Say Hip vào ngày 29/12 vừa rồi. Anh cho biết bản thân không thể giữ im lặng được nữa bởi người này “quá xấu tính”. Về quyết định huỷ show, Lil Wuyn cảm thấy mất lòng tin vì những hành động, phát ngôn của người này mang tính chia rẽ nội bộ cộng đồng rap Việt.

Lil Wuyn

Lý do thứ 2 là cung cách làm việc kém chuyên nghiệp từ người này và BTC. 29/12 là ngày diễn nhưng Lil Wuyn tuyệt nhiên chưa nhận được bất kỳ thông tin, thủ tục nào, bao gồm cả hợp đồng, tiền cọc và lịch trình dù đã sát giờ G. Ngoài ra, nam rapper tiết lộ người này quay lưng với anh em trong giới, đẩy các nghệ sĩ vào tình thế “đứng mũi chịu sào”. Anh không quên nhấn mạnh bài đăng này không nhằm thị uy hay chỉ trích.

Nguyễn văn bài chia sẻ:

Dòng trạng thái của Lil Wuyn thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng đam mê rap Việt

Netizen đều bày tỏ sự thông cảm với dòng chia sẻ của Lil Wuyn, tin rằng đây là việc nên làm để bảo toàn danh dự cho anh và các nghệ sĩ có liên quan. Nhiều rapper cũng phải lên án trước hành vi “dắt mũi” của người này. Dù không chỉ đích danh nhưng ai nấy cũng réo tên Việt Hiphop - Kênh truyền thông kiêm Agency Hip-hop và là đại diện tổ chức When I Say Hip Concert.

Lăng LD

Ricky Star

Young Boyzed cùng nhiều rapper khác cũng bình luận ủng hộ dưới bài đăng của Lil Wuyn

Trước đó, vào ngày 29/12/2024, When I Say Hip - Sự kiện âm nhạc tự mệnh danh là “liveshow nhạc rap và Hip-hop lớn nhất Việt Nam” đã liên tiếp gặp kiếp nạn trước ngày khai mạc. Đêm nhạc được giới thiệu có sự tham gia của nhiều tên tuổi trong làng rap Việt như Thái VG, Kimmese, Lil Wuyn, Robber, Double2T, Wxrdie…. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, hàng loạt khách mời thuộc line-up bất ngờ thông báo huỷ show.

Đêm nhạc quy tụ dàn sao Hip-hop đình đám

Ngày 20/12, BTC chương trình thông báo tổ đội OTĐ có Ricky Star, Lăng LD và Obito không thể góp mặt vì phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, đồng thời bận rộn chạy lịch trình cuối năm. Theo sau đó là Robber, Wxrdie, Minh Lai, Lil Wuyn… cũng đành lỡ hẹn. Điều này tất nhiên đã khiến khán giả bức xúc khi nhiều người đã phải đi xa để có thể tới TP.HCM để gặp idol.

Đáng chú ý, dù đã thông báo rút lui nhưng Lil Wuyn vẫn “quay xe” gấp, xuất hiện tại sân khấu When I Say Hip trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Qua bài đăng ở trên, nam rapper sinh năm 1995 cho biết thêm anh đưa ra quyết định này 1 cách bột phát vì thương fan và anh không hề nhân một đồng cát xê nào.

Lil Wuyn bất ngờ "quay xe", xuất hiện tại sân khấu When I Say Hip

Trước 1 ngày khi Lil Wuyn “lên tút”, Việt Hiphop đưa ra phản hồi chính thức về những lùm xùm vừa qua. BTC cho biết con số thiệt hại đã lên đến hơn 500 triệu đồng từ việc huỷ show hàng loạt của anh em rapper. Việt Hiphop cũng gửi lời xin lỗi tới những khán giả đã mua vé vì những sự cố đáng tiếc không mong muốn. Qua đây, BTC sẽ không hoàn vé, thay vào đó là tổ chức free thêm 3 sự kiện khác trong năm 2025, đồng thời giảm 50% giá vé When I Say Hip mùa 2.

Thông báo chính thức từ BTC When I Say Hip về việc hoàn tiền vé

Ngoài ra, Việt Hiphop cũng có đôi lời nhắn nhủ tới các rapper “có lỗi” với chương trình: “Chắc các bạn/ anh trong khoảnh khắc quyết định theo cảm xúc ích kỷ của mình chắc cũng không nghĩ đến việc mình đang trực tiếp góp sức hủy hoại danh dự của cả một đời người, miếng ăn của cả một tổ chức và cái Tết của rất nhiều gia đình. Bọn mình/em hiểu được vấn đề tế nhị đó, nhưng thực ra các bạn/anh có thể có thể huỷ và đưa ra nhiều cách khắc phục khác nhau như nói đỡ cho BTC 1 câu hay sẽ miễn phí cho fan của mình cho show sau chẳng hạn. Thậm chí là 1 chiếc áo kèm 1 buổi ăn tối?”

Cùng thời điểm Việt Hiphop lên bài, mixtape When I Say Hip của anh em thuộc Việt hiphop được tung ra. Đặc biệt, track When I Say F*** do rapper Lazie thể hiện được cho là màn diss các nghệ sĩ huỷ show và anti.