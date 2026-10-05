Bài hát Việt được vang lên ở loạt sự kiện quốc gia: Kỷ lục 328 triệu views vang danh quốc tế, ca sĩ đắt show từ Nam ra Bắc

Bài hát này giúp nữ ca sĩ vụt sáng, phủ sóng hàng loạt sự kiện cấp quốc gia.

Nhắc đến ca khúc thành công nhất sự nghiệp Hòa Minzy tính đến hiện tại, chắc chắn không thể bỏ qua Bắc Bling. Ca khúc không chỉ mang lại bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn là một bài hát đặc biệt khi được lựa chọn biểu diễn tại vô số sự kiện văn hóa lớn của nhà nước.

Nhắc đến ca khúc thành công nhất sự nghiệp Hòa Minzy tính đến hiện tại, chắc chắn không thể bỏ qua Bắc Bling

Bắc Bling của Hòa Minzy ra mắt tháng 3/2025 đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn và trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của cô tính đến nay. Không chỉ khẳng định vị thế trên các nền tảng số, sản phẩm còn góp phần đưa nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc đến gần hơn với khán giả trẻ.

MV Bắc Bling

Về mặt âm nhạc, bài hát là kết quả của sự hợp tác đầy sáng tạo giữa Hòa Minzy cùng nghệ sĩ Xuân Hinh, rapper Tuấn Cry và producer Masew. Sự kết hợp này mang đến một không gian âm nhạc vừa đậm đà bản sắc truyền thống vừa tràn đầy năng lượng thời đại. Tác phẩm đã khéo léo đan xen các chất liệu âm nhạc dân gian đặc trưng của vùng Bắc Bộ - tiêu biểu như dân ca quan họ, nghệ thuật hát chèo, xẩm và chầu văn - trên nền nhịp điệu Hip Hop hiện đại cùng các kỹ thuật phối khí EDM. Điều này tạo nên một cấu trúc giai điệu bắt tai, cuốn hút nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự tinh tế và cái hồn của âm hưởng dân tộc.

Bắc đã khéo léo đan xen các chất liệu âm nhạc dân gian đặc trưng của vùng Bắc Bộ - tiêu biểu như dân ca quan họ, nghệ thuật hát chèo, xẩm và chầu văn - trên nền nhịp điệu Hip Hop hiện đại

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Nhu Đặng, MV được thực hiện hoàn toàn tại tỉnh Bắc Ninh với quy mô sản xuất hết sức hoành tráng. Tác phẩm tái hiện một bức tranh toàn cảnh sống động về vùng đất quan họ khi đưa hàng loạt danh thắng linh thiêng và di tích lịch sử nổi tiếng lên màn ảnh, bao gồm Đền Đô, Đền Bà Chúa Kho, chùa Dâu và làng gốm truyền thống Phù Lãng.

Bên cạnh đó, các phong tục tập quán cùng lễ hội dân gian đặc sắc của văn hóa Bắc bộ cũng được đưa vào MV

Bên cạnh đó, các phong tục tập quán cùng lễ hội dân gian đặc sắc như không khí rộn ràng của Hội Lim, nghi thức kéo co độc đáo của làng Hữu Chấp hay tục lệ mời trầu cánh phượng đậm tình người cũng được khắc họa vô cùng chân thực. Điểm nhấn đặc biệt tạo nên tính cộng đồng sâu sắc cho MV chính là sự góp mặt của hơn 300 người dân địa phương, trong đó có đông đảo bà con tại quê hương Lạc Xá của chính Hòa Minzy.

Ngay sau khi ra mắt, Bắc Bling đã lập tức gặt hái những thành tích kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc, từng đạt #1 Trending YouTube Việt Nam và YouTube Trending Toàn cầu

Ngay sau khi ra mắt, Bắc Bling đã lập tức gặt hái những thành tích kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Chỉ sau 24 giờ phát hành, MV đã thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem, vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Việt Nam và ghi danh ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng YouTube Trending toàn cầu. Sức lan tỏa mạnh mẽ của bài hát tiếp tục được duy trì bền bỉ khi lần lượt chinh phục các cột mốc 100 triệu rồi 200 triệu lượt xem, trước khi chính thức cán mốc 300 triệu lượt xem vào tháng 3/2026, khẳng định vị thế của một trong những sản phẩm V-pop có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất lịch sử. Hiện tại MV đã cán mốc hơn 328 triệu views trên YouTube. Bắc Bling còn được khán giả quốc tế chú ý thông qua nhiều video reaction. Đến năm 2026, ca khúc tiếp tục được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music.

Bắc Bling liên tục xuất hiện trên các sân khấu nghệ thuật lớn, các chương trình giao lưu văn hóa và sự kiện tầm cỡ quốc gia

Sức ảnh hưởng của tác phẩm không dừng lại trên không gian mạng mà còn lan tỏa sâu rộng vào đời sống thực tế. Bắc Bling liên tục xuất hiện trên các sân khấu nghệ thuật lớn, các chương trình giao lưu văn hóa và sự kiện tầm cỡ quốc gia. Thành công rực rỡ này không chỉ đóng góp to lớn vào việc bảo tồn, quảng bá hình ảnh văn hóa Kinh Bắc mà còn mang về cho Hòa Minzy sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng cùng những ghi nhận, khen thưởng cao quý từ các cơ quan quản lý văn hóa và chính quyền địa phương.

Ca khúc Bắc Bling được trình diễn tại Hội nghị Thượng đỉnh P4G trước Thủ tướng cùng các đại biểu quốc tế

Không chỉ là ca khúc thành công nhất sự nghiệp Hòa Minzy, Bắc Bling còn cho thấy sức hút đặc biệt khi liên tục được lựa chọn xuất hiện tại những chương trình, sự kiện văn hóa có quy mô lớn. Ngay trong năm 2025, ca khúc đã được mang đến Hội nghị Thượng đỉnh P4G, nơi Hòa Minzy cùng NSƯT Xuân Hinh và Tuấn Cry biểu diễn trước Thủ tướng cùng các đại biểu quốc tế. Không lâu sau đó, Bắc Bling tiếp tục xuất hiện trong chương trình nghệ thuật Non Sông Gấm Vóc - Một Dải Vinh Quang tại Điện Biên, rồi đến chương trình nghệ thuật chào mừng thành lập tỉnh Bắc Ninh mới.

Bắc Bling đã cùng Hòa Minzy xuất hiện tại nhiều ân khấu, sự kiện và chương trình khác nhau, trong đó có nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn

Kể từ khi ra mắt vào tháng 3/2025, Bắc Bling đã cùng Hòa Minzy xuất hiện tại khoảng 19 sân khấu, sự kiện và chương trình khác nhau, trong đó có nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Tại V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam, Hòa Minzy cùng NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry và người dân Lạc Xá mang ca khúc lên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả. Sau đó, Bắc Bling tiếp tục được lựa chọn cho concert Việt Nam Trong Tôi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Từ một ca khúc về quê hương Bắc Ninh, Bắc Bling dần xuất hiện trong nhiều chương trình có nội dung giới thiệu văn hóa, con người và hình ảnh Việt Nam.

Gần đây nhất, Bắc Bling tiếp tục xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026

Sang năm 2026, Hòa Minzy tiếp tục mang Bắc Bling đến Lễ đón nhận Bằng UNESCO và khai mạc Festival Về Miền Di Sản Bắc Ninh 2026. Ca khúc được xếp trong chương Ngàn Năm Tỏa Rạng, cùng những tiết mục khai thác các giá trị văn hóa, di sản của Bắc Ninh. Gần đây nhất, Bắc Bling tiếp tục xuất hiện tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026, nối dài chuỗi sân khấu lớn mà ca khúc góp mặt kể từ khi ra mắt.

Không chỉ là bài hát đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của Hòa Minzy, Bắc Bling còn là một ca khúc có sức sống đặc biệt trên sân khấu khi liên tục được lựa chọn tại nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn

Nhìn vào hành trình của Bắc Bling, sức hút của ca khúc không chỉ nằm ở thành tích trên YouTube hay các nền tảng âm nhạc. Từ Hội nghị Thượng đỉnh P4G 2025, V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam, Việt Nam Trong Tôi, Đại hội Đảng bộ Chính phủ, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đến Festival Về Miền Di Sản Bắc Ninh 2026, Bắc Bling liên tục được đưa vào những chương trình có quy mô lớn và nội dung gắn với văn hóa, đất nước. Không chỉ là bài hát đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của Hòa Minzy, Bắc Bling còn là một ca khúc có sức sống đặc biệt trên sân khấu khi liên tục được lựa chọn tại nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Ảnh: FBNV