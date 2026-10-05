The Life of a Showgirl của Taylor Swift trở lại vị trí số 1 BXH Billboard 200

Album The Life of a Showgirl của Taylor Swift đã trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200, đánh dấu tuần thứ 13 (không liên tục) album đứng đầu BXH này.

(Ảnh: TAS Rights Management)

Theo báo cáo từ Billboard, album "The Life of a Showgirl" đã nhảy vọt từ vị trí 21 lên số 1 trên bảng xếp hạng ngày 10 tháng 10 sau khi được phát hành lại kèm theo bốn ca khúc chưa từng công bố vào ngày 25 tháng 9. Album này từng ra mắt ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng ngày 18 tháng 10 năm 2025 và có tuần đứng đầu gần nhất vào ngày 10 tháng 1 năm 2026.

Vào ngày 25 tháng 9, Swift đã tung ra phiên bản đặc biệt (deluxe) của album mang tên "The Life of a Showgirl: The Encore", và trong phiên bản đặc biệt này bổ sung các ca khúc mới gồm "Patient Zero," "Cleveland!," "Pink Clouding" và "Babylon". "Patient Zero" cũng là ca khúc chủ đạo của bản phát hành lại này. Trước đó, video âm nhạc chính thức của bài hát đã ra mắt trong lễ trao giải MTV Video Music Awards vào ngày 27 tháng 9, với phần giới thiệu trực tiếp từ chính Taylor Swift trên sóng truyền hình.

Tất cả các phiên bản của "The Life of a Showgirl" đều được gộp lại để tính toán số liệu và xếp hạng. Theo dữ liệu từ Luminate, "The Life of a Showgirl" đã đạt 173.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 10, tăng 619% so với tuần trước đó (khi đạt 21.000 đơn vị). Khoảng 78% tổng số đơn vị album đến từ hoạt động phát trực tuyến (streaming), chủ yếu nhờ vào bốn ca khúc mới.

Theo thống kê của Billboard, khoảng cách chín tháng giữa các tuần đứng đầu bảng xếp hạng của "The Life of a Showgirl" là khoảng thời gian dài nhất đối với một album kể từ đầu năm nay.

Bảng xếp hạng Billboard 200 xếp hạng các album phổ biến nhất trong tuần tại Mỹ dựa trên dữ liệu tiêu thụ đa phương thức (được quy đổi thành đơn vị tương đương album) do Luminate tổng hợp. Các đơn vị này bao gồm doanh số bán album, doanh số bài hát tương đương album (TEA) và lượt phát trực tuyến tương đương album (SEA). Mỗi đơn vị tương đương với một lần bán album, hoặc 10 bài hát lẻ được bán ra từ một album, hoặc 2.500 lượt phát trực tuyến âm thanh và video chính thức theo yêu cầu (có quảng cáo) hay 1.000 lượt phát (có trả phí/đăng ký) từ các bài hát trong album.

Bảng xếp hạng mới (ngày 10 tháng 10 năm 2026) sẽ được công bố đầy đủ trên trang web của Billboard vào ngày 6 tháng 10. Trong tổng số 173.000 đơn vị album quy đổi mà album "The Life of a Showgirl" của Taylor đạt được trong tuần theo dõi mới nhất, các đơn vị SEA chiếm 136.000 (tăng 500%, tương đương 138,79 triệu lượt phát trực tuyến chính thức theo yêu cầu cho các ca khúc trong album). Album này đã nhảy vọt từ vị trí 17 lên số 1 trên bảng xếp hạng Top Streaming Albums, đánh dấu tuần thứ 8 đứng đầu. Doanh số bán album đạt 21.000 (tăng 1.529%, trở lại bảng xếp hạng Top Album Sales ở vị trí thứ 5) và các đơn vị TEA đạt 16.000 (tăng 11.445%). Phiên bản "Encore* của *Showgirl" hiện chỉ có sẵn trên các nền tảng phát trực tuyến và dưới dạng tải xuống kỹ thuật số để mua.